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رئيس كينيا يدعو إلى تخفيف ديون إفريقيا الخارجية لمكافحة تغير المناخ

9/6/2023 2:18:44 PM
(MENAFN- Al-BoNews) دعا الرئيس الكيني ويليام روتو الدول الدائنة إلى تخيف أعباء مديونية البلدان الإفريقية؛ بما يمكن حكوماتها من التغلب على الآثار السالبة الناتجة عن التغيرات المناخية، وقال“إن تعثر زامبيا و تنزانيا عن سداد مديونياتهما الخارجية في العام الماضي؛ هو أمر لا يجب أن يتكرر في بلدان إفريقية أخرى من الآن فصاعدا”.

جاء ذلك في كلمة للرئيس الكيني أمام القمة الإفريقية الأولى للمناخ، التي تستضيفها كينيا أكد خلالها على ترابط قضية علاج آثار التغيرات المناخية في إفريقيا بقضية تخفيف أعباء الديون على القارة، وقال إن كينيا وبلدان أخرى عديدة في إفريقيا (جنوب الصحراء الكبرى)؛ تعاني مشكلات كبيرة بسبب الديون الخارجية المتراكمة؛ وفق تقارير البنك الدولي.

وقال روتو إن بلاده تسدد 8 مليارات دولار سنويا لخدمة أعباء ديونها للعالم الخارجي، وأنه من الأولى توجيه تلك الأموال إلى استثمارات جديدة؛ تحافظ على البيئة و تنقذ ما يمكن انقاذه خلال الاعوام العشرة القادمة.
ويشارك في قمة المناخ الإفريقية الأولى 30 ألفا من أبرزهم رئيس رواندا باول كاجامي ومبعوث الولايات المتحدة للمناخ ووزير خارجيتها الأسبق جون كيرى وأرسولا فوندورلين رئيس مفوضية الاتحاد الاوروبي، كما شاركت الصين – التي تعد دائنيتها للأفارقة تعادل 12 % من إجمالي ديون افريقيا للعالم الخارجي – بوفد كبير فى القمة الافريقية للمناخ .

ووجه الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش كلمة إلى القمة أكد خلالها اهتمام الأمم المتحدة بتمكين بلدان إفريقيا من تخفيف آثار التغيرات المناخية، لا سيما وأن إفريقيا لم تسهم سوى بنسبة 4 % في الانبعاثات الملوثة وارتفاع حرارة الأرض وبرغم ذلك بقيت دول إفريقيا هي المتضرر الأكبر منها على مستوى العالم.

وبحسب بيانات البنك الإفريقي للتنمية؛ يفقد الأفارقة 5ر2 مليون رأس ماشية سنويا وما قيمته 5ر1 مليار دولار سنويا في صورة خسائر في قطاعات الزراعة نتيجة التغيرات المناخية.

ودعا الرئيس الكيني إلى رفع نصيب إفريقيا من تعهدات التمويل الاستثماري العالمي، المقدرة قيمته بنحو 3.5 تريليون دولار؛ لتنفيذ اتفاق باريس للحد من الانبعاثات الملوثة بنسبة 45% بحلول عام 2030؛ وصولا بها إلى (صفر) انبعاثات بحلول عام 2050.

يذكر أن تقارير البنك الدولي قد أكدت أن إفريقيا لا يصلها سوى 1 % فقط من إجمالي تعهدات التمويل الاستثمارى العالمي، بموجب اتفاق باريس؛ وهي النسبة التي يتطلع الأفارقة إلى زيادتها لـ 10% بحلول عام 2028 و40 % بحلول عام 2050.

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