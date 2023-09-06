ولحسن الحظ كشفت لنا أبرز عملة مشفرة طريقة لتخفيف هذا التأثير.

تُظهِر الإيرادات المضاعفة التى حققها مركز البيانات التابع لـ”إنفيديا” خلال الربع الثانى، أن الطلب على التطبيقات التوليدية، مثل“تشات جى بى تى”، لم يصل بعد إلى ذروته.

تعد شركة صناعة الرقائق الأمريكية المزود الرئيسى للشرائح المضغوطة لتلبية هذا النهم على الذكاء الاصطناعى، لكن هذه المعالجات ليست رخيصة ولا هزيلة، إذ أن أحدث طراز أنتجته الشركة، وهو شريحة“جى إتش 200 جريس هوبر سوبر شيب”، تأتى بحجم بطاقة بريدية، وتستهلك طاقة بما يصل إلى ألف وات، ما يعادل سخاناً محمولاً.

رغم أن معظم العملاء سيختار شيئاً أقل فخامة من شريحة“سوبر شيب”، فإنهم يشترونها بكميات كبيرة لأغراض الاتصال بينهم عبر خادم ضخم للذكاء الاصطناعى، ومن هنا بدأ النهم للكهرباء حقاً.

رصدت إحدى الدراسات التى نُشرت العام الماضى استهلاك طاقة تطلبته عملية تدريب نموذج كبير وحيد اللغة يُستخدم للحصول على النصوص بلغات متعددة.

نموذج“بلوم”، من شركة“هوجينج فيس” الناشئة، كان ينفذ 176 مليار معاملة استناداً إلى 1.6 تيرابايت من البيانات.

احتاج الأمر إلى 384 معالجاً رسوميّا من طراز“إنفيديا إيه 100′′، وهى وحدات مخصصة لمعالجة الرسومات، على مدار أكثر من 118 يوماً لتجميع هذا الكمّ الهائل من البيانات، ومن ثَم تحليلها، وفقاً لمؤلفى الدراسة.

يُحتمل أن يكون استهلاك الكهرباء اللازم لتشغيل عديد من معالجات الرسومات لفترة طويلة قد تسبب فى انبعاث 24.7 طن مترى (54 ألف رطل) من ثانى أكسيد الكربون، حسب تقديراتهم، لكن التكلفة الحقيقية تتضاعف إلى 50.5 طن عندما تأخذ فى الاعتبار اتصالات الشبكة ووقت خمول النظام بأكمله.

حتى ذلك الحين، فإن تدريب النموذج هو مجرد البداية، وفقاً لأحد تقديرات شركة“أمازون”، التى تدير خوادمها للذكاء الاصطناعى، فإن 90% من تكلفة تشغيل الذكاء الاصطناعى فى المرحلة التالية تتسبب بها عمليات استفسارات المستخدمين من النموذج بغرض الحصول على نتائج بعينها، مثل طرح استفسار على منصة“تشات جى بى تى” للسؤال عن وصفات إعداد كعكة الشوكولاتة.

يتعذر احتساب نفقات الطاقة الناجمة عن تنفيذ البيانات، الذى يسمى الاستدلال، ولكن يُعتقد أنها تقارب 10 أضعاف الإنفاق اللازم فى مرحلة التدريب الأولى، مما يعنى انبعاث 500 طن من ثانى أكسيد الكربون.

قد تتسبب عملية استعلام واحدة باستخدام الذكاء الاصطناعى التوليدى فى إحداث بصمة كربونية أكبر بمقدار أربع مرات من البحث باستخدام“جوجل”، وفقاً لأحد التقديرات.

اعتمدت عملية معالجة البيانات بهذه القوة المفرطة على نموذج التصميم الذى قامت عليه بتكوين، وهو ما يفسر نشر هذه الموجة من أشباه الموصلات والخوادم حول العالم أملاً فى تعدين هذا الذهب الرقمى.

تقدر دراسة جارية فى جامعة كمبريدج أن بتكوين تتسبب فى انبعاث 72.5 مليون طن من ثانى أكسيد الكربون، ويمكن أن يتقلص هذا الرقم بمقدار 3 ملايين طن إذا شغلت جميع منصات تعدين بتكوين باستخدام الطاقة الكهرومائية.

بالمقارنة مع الإهدار الناجم عن تعدين العملة المشفرة، يبدو أن انبعاث 500 طن من ثانى أكسيد الكربون من عملية واحدة من التدريب والنشر لا شىء.

مع ذلك لايزال هذا يعادل القيادة بسيارة عاملة بالبنزين لمسافة مليون ميل، أو 500 رحلة من نيويورك إلى فرانكفورت.

كل ذلك ولانزال فى مرحلة مبكرة، فما لا يقل عن 12 شركة تكنولوجيا كبيرة تمضى بخطى متسارعة نحو بناء ونشر منتجات الذكاء الاصطناعى التوليدية، بما فى ذلك“أمازون” و”ألفابت” و”مايكروسوفت” و”أوبن إيه آى” و”ميتا بلاتفورمز” و”بايدو” و”تينسنت هولدينجز”، و”على بابا”.

لأنها جميعاً تتنافس فى سباق ليتفوق بعضها على بعض، فلن تتوقف عند حد تدريب النماذج، بل ستستمر فى شراء معالجات متعطشة للطاقة من أجل تحليل كميات هائلة متزايدة من البيانات.

وبمجرد الانتهاء من ذلك، ستتنافس لتقديم النتائج للمستهلكين فى شكل مقالات جامعية ومقاطع فيديو مفبركة وإصدارات اصطناعية من موسيقى“بينك فلويد”.

مما يزيد الطين بلة حقيقة أن معظم تدريب الذكاء الاصطناعى فى الوقت الحالى مدعوم بالوقود الأحفورى، وقد توسعت مزارع الخوادم هذه بسرعة فى المواقع الحالية، وغالباً ما تكون على بعد آلاف الأميال من السدود الكهرومائية أو مصفوفات الطاقة الشمسية.

لأن زمن انتقال الشبكة يمثل مشكلة عند الاستجابة لطلبات الإنترنت، فلابد أن تكون قريبة من المستخدم النهائى، ولا تبعد كل آلاف الأميال هذه.

لكن بتكوين أفسحت بالفعل مجالاً حذت حذوه صناعة الذكاء الاصطناعى، فقد أصبحت المناطق المناخية الباردة التى تعتمد على قدر كبير من الطاقة المتجددة مكاناً مثالياً للتخلص من منصات التشفير المتعطش للكهرباء، بفضل هواء القطب الشمالى والطاقة الحرارية الوفيرة فى أيسلندا مما يجعل البلاد خياراً مثالياً لهذا الغرض.

قد تجد الصين أيضاً استخداماً جديداً لعديد من محطات الطاقة الكهرومائية التى جذبت منصات التعدين، لكنها خسرت أعمالها بعد أن شنت بكين حملة قمع ضد العملات الرقمية.

لن يتمكن مزودو الذكاء الاصطناعى الأجانب من الاستفادة بطبيعة الحال، لكن عمالقة التكنولوجيا الصينيين يعرفون أن لديهم مثل هذا المورد قريباً مع ارتفاع احتياجاتهم من الطاقة.

يوجد توجُّه متزايد آخر لاستبدال الذكاء الاصطناعى ببتكوين فى محطات الخوادم هذه.

رغم أن العملة المشفرة استقطبت عدداً هائلاً من المضاربين واستثمارات بمليارات الدولارات، فإنها لاتزال عاجزة عن إضافة قيمة كبيرة إلى العالم.

هذه المشكلة ليست فى الذكاء الاصطناعى التوليدى، وليُسأل فى ذلك“تشات جى بى تى”.

بقلم: تيم كولبان

كاتب عمود رأى لدى“بلومبرج”

المصدر: وكالة أنباء“بلومبرج”