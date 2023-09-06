مؤشر الدولار يلامس أعلى مستوياته منذ منتصف مارس

مؤشر الدولار يلامس أعلى مستوياته منذ منتصف مارس
التاريخ
9/6/2023 2:18:42 PM
(MENAFN- Al-BoNews) ارتفع مؤشر الدولار خلال تعاملات الأربعاء، مع تقييم المستثمرين بيانات أظهرت مرونة اقتصاد الولايات المتحدة، رغم استمرار الاحتياطي الفيدرالي في تشديد السياسة النقدية.
وزاد مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات- بنسبة 0.1% عند 104.93 نقطة، بعد أن لامس خلال التداولات 105.02 نقطة وهو أعلى مستوى منذ منتصف مارس.
وفي حين استقرت العملة الأمريكية أمام اليورو عند 1.0717 دولار، زادت أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0.5% عند 1.2502 دولار، بينما انخفضت أمام نظيرتها اليابانية بنسبة 0.1% عند 147.60 ين.
وبحسب بيانات معهد إدارة التوريد، زاد مؤشر مديري المشتريات الخدمي بمقدار 1.8 نقطة إلى 54.5 نقطة خلال أغسطس، من قراءة يوليو البالغة 52.7 نقطة، وبخلاف التوقعات بانخفاضه إلى 52.5 نقطة، ليواصل تسجيل نمو للشهر الثامن على التوالي.
وصعد مؤشر الدولار أمس الثلاثاء، مع إقبال المستثمرين على العملة الأمريكية التي تعتبر ملاذًا آمنًا، بعد صدور عدة بيانات اقتصادية أشارت إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي في عدد من الدول الرئيسية حول العالم.
وتزامن ذلك مع إشارات من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بالمضي قدماً في رفع أسعار الفائدة، حيث أظهرت أداة“فيد واتش” تنامي توقعات المستثمرين لرفع البنك المركزي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس خلال أحد الاجتماعات المقبلة هذا العام، حيث بلغت النسبة 48.9% لاجتماع نوفمبر، 47% لاجتماع ديسمبر. أرقام
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