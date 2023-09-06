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مؤشر الدولار يلامس أعلى مستوياته منذ منتصف مارس

9/6/2023 2:18:42 PM
(MENAFN- Al-BoNews) ارتفع مؤشر الدولار خلال تعاملات الأربعاء، مع تقييم المستثمرين بيانات أظهرت مرونة اقتصاد الولايات المتحدة، رغم استمرار الاحتياطي الفيدرالي في تشديد السياسة النقدية.

وزاد مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات- بنسبة 0.1% عند 104.93 نقطة، بعد أن لامس خلال التداولات 105.02 نقطة وهو أعلى مستوى منذ منتصف مارس.

وفي حين استقرت العملة الأمريكية أمام اليورو عند 1.0717 دولار، زادت أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0.5% عند 1.2502 دولار، بينما انخفضت أمام نظيرتها اليابانية بنسبة 0.1% عند 147.60 ين.

وبحسب بيانات معهد إدارة التوريد، زاد مؤشر مديري المشتريات الخدمي بمقدار 1.8 نقطة إلى 54.5 نقطة خلال أغسطس، من قراءة يوليو البالغة 52.7 نقطة، وبخلاف التوقعات بانخفاضه إلى 52.5 نقطة، ليواصل تسجيل نمو للشهر الثامن على التوالي.

وصعد مؤشر الدولار أمس الثلاثاء، مع إقبال المستثمرين على العملة الأمريكية التي تعتبر ملاذًا آمنًا، بعد صدور عدة بيانات اقتصادية أشارت إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي في عدد من الدول الرئيسية حول العالم.

وتزامن ذلك مع إشارات من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بالمضي قدماً في رفع أسعار الفائدة، حيث أظهرت أداة“فيد واتش” تنامي توقعات المستثمرين لرفع البنك المركزي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس خلال أحد الاجتماعات المقبلة هذا العام، حيث بلغت النسبة 48.9% لاجتماع نوفمبر، 47% لاجتماع ديسمبر.

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