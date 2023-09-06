الأسهم الأوروبية تغلق منخفضة وسط مخاوف الأسواق إزاء ارتفاع أسعار النفط
التاريخ
9/6/2023 2:18:42 PM
(MENAFN- Al-BoNews) تراجعت المؤشرات الأوروبية بشكل جماعي في ختام تداولات الأربعاء، وسط مخاوف المستثمرين إزاء التضخم المتوقع بعد قراري السعودية وروسيا بخفض الإمدادات حتى نهاية العام الجاري.
وانخفض مؤشر“ستوكس يوروب 600” عند الإغلاق بنسبة 0.55% إلى 454.30 نقطة، بضغط من تراجع مؤشرات أسواق السلع الاستهلاكية والمصارف بنسبة 1.8% و1.6% على التوالي خلال التداولات.
وتراجع مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.15% إلى 7426 نقطة، وانخفض“داكس” الألماني بنسبة 0.20% إلى 15741 نقطة، كما انخفض“كاك” الفرنسي بنسبة 0.85% إلى 7194 نقطة.
وارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ نوفمبر الماضي، بعد قرار السعودية أمس بتمديد العمل بخفض الإنتاج بمقدار مليون برميل يومياً حتى نهاية العام، وكذلك قرار روسيا بخفض صادراتها النفطية بمقدار 300 ألف برميل يومياً حتى نهاية العام.
وعلى مستوى الشركات الأوروبية، ارتفع سهم“إنبوست” البولندية للخدمات اللوجيستية بنسبة 9.25% في بورصة آمستردام، بدعم من تجاوز نتائج أعمال الربع الثاني للتوقعات، ونجاح برنامجها لخفض التكاليف.
وتراجع سهم“دابليو إتش سميث” البريطانية للتجزئة بنسبة 6.3% في بورصة لندن، ليصبح الأضعف أداءًا بين أسهم مؤشر“ستوكس يوروب 600”.
وعلى صعيد المؤشرات الاقتصادية، أوضحت بيانات وكالة الإحصاء الألمانية انخفاض طلبيات المصانع بنسبة 11.7% في يوليو على أساس شهري، لتسجل أعلى وتيرة تراجع شهري منذ أكثر من ثلاثة أعوام. أرقام
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