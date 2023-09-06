وانخفض مؤشر“ستوكس يوروب 600” عند الإغلاق بنسبة 0.55% إلى 454.30 نقطة، بضغط من تراجع مؤشرات أسواق السلع الاستهلاكية والمصارف بنسبة 1.8% و1.6% على التوالي خلال التداولات.

وتراجع مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.15% إلى 7426 نقطة، وانخفض“داكس” الألماني بنسبة 0.20% إلى 15741 نقطة، كما انخفض“كاك” الفرنسي بنسبة 0.85% إلى 7194 نقطة.

وارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ نوفمبر الماضي، بعد قرار السعودية أمس بتمديد العمل بخفض الإنتاج بمقدار مليون برميل يومياً حتى نهاية العام، وكذلك قرار روسيا بخفض صادراتها النفطية بمقدار 300 ألف برميل يومياً حتى نهاية العام.

وعلى مستوى الشركات الأوروبية، ارتفع سهم“إنبوست” البولندية للخدمات اللوجيستية بنسبة 9.25% في بورصة آمستردام، بدعم من تجاوز نتائج أعمال الربع الثاني للتوقعات، ونجاح برنامجها لخفض التكاليف.

وتراجع سهم“دابليو إتش سميث” البريطانية للتجزئة بنسبة 6.3% في بورصة لندن، ليصبح الأضعف أداءًا بين أسهم مؤشر“ستوكس يوروب 600”.

وعلى صعيد المؤشرات الاقتصادية، أوضحت بيانات وكالة الإحصاء الألمانية انخفاض طلبيات المصانع بنسبة 11.7% في يوليو على أساس شهري، لتسجل أعلى وتيرة تراجع شهري منذ أكثر من ثلاثة أعوام.