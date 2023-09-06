وأرجعت صيحفة (فاينانشيال تايمز) البريطانية – في تقرير – السبب في ذلك إلى ارتفاع كلفة الاقتراض أمام مؤسسات التشييد والبناء الأوروبية، مشيرة إلى أن نمو معدلات بناء المساكن الجديدة في منطقة التعامل الاوروبى باليورو بلغت 43.4% فى اغسطس الماضى مقابل 43.5% فى يوليو الماضى وهى المعدلات الادنى منذ بداية العام الجاري.

وقالت الفاينانشيال تايمز ان معدلات نمو المبانى الجديدة فى منطقة التعامل الأوروبى باليورو تشهد تراجعا واضحا الى ما دون نسبة 50% منذ ابريل 2020.

وأشار إلى أن هذا التراجع فى معدلات النمو صاحبه تراجع فى اسعار المساكن فى منطقة التعامل باليورو بلغت نسبته 0.9% خلال الربع الاول من العام الجارى مقارنة بذات الفترة من العام الماضى وهو التراجع السعرى الاول من نوعه، وكانت كلفة بناء المساكن فى منطقة التعامل الاوروبى باليورو قد ارتفاعت بنسبة 11.5% فى العام الماضى وهو معدل الارتفاع الاعلى المسجل على الاطلاق.