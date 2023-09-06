“يوروستات”: تراجع معدلات النمو فى حركة التشييد والبناء فى منطقة اليورو
التاريخ
9/6/2023 2:18:42 PM
(MENAFN- Al-BoNews) تراجعت معدلات نمو بناء المساكن الجديدة في دول منطقة باليورو خلال أغسطس الماضي، بصورة قال خبراء مركز إحصاءات الاتحاد الأوروبي“يوروستات” إنها الأسرع تراجعا منذ جائحة كورونا التى اصابت حركة البناء و التشييد فى اوروبا بما يشبه الشلل التام.
وأرجعت صيحفة (فاينانشيال تايمز) البريطانية – في تقرير – السبب في ذلك إلى ارتفاع كلفة الاقتراض أمام مؤسسات التشييد والبناء الأوروبية، مشيرة إلى أن نمو معدلات بناء المساكن الجديدة في منطقة التعامل الاوروبى باليورو بلغت 43.4% فى اغسطس الماضى مقابل 43.5% فى يوليو الماضى وهى المعدلات الادنى منذ بداية العام الجاري.
وقالت الفاينانشيال تايمز ان معدلات نمو المبانى الجديدة فى منطقة التعامل الأوروبى باليورو تشهد تراجعا واضحا الى ما دون نسبة 50% منذ ابريل 2020.
وأشار إلى أن هذا التراجع فى معدلات النمو صاحبه تراجع فى اسعار المساكن فى منطقة التعامل باليورو بلغت نسبته 0.9% خلال الربع الاول من العام الجارى مقارنة بذات الفترة من العام الماضى وهو التراجع السعرى الاول من نوعه، وكانت كلفة بناء المساكن فى منطقة التعامل الاوروبى باليورو قد ارتفاعت بنسبة 11.5% فى العام الماضى وهو معدل الارتفاع الاعلى المسجل على الاطلاق. أ. ش. أ
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