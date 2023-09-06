وقال“بريان جو” خلال مقابلة على هامش معرض“آي إيه إيه موبيليتي IAA MOBILITY” للسيارات في ميونيخ:“شركات صناعة السيارات الألمانية تبدو مصممة على التغيير، لمحاولة التغلب على التحديات التي تواجهها”، بحسب“رويترز”.

وأشار“جو” إلى أنهم يشعرون بإحساس قوي بالأزمة، وأعتقد أنهم أظهروا أيضًا أكبر التزام للحاق بالركب، بعد أن تخيلوا مرارة التجربة.

وأوضح“جو” أن الشركات الناشئة مثل“إكس بنج” لا تزال بحاجة إلى الاستفادة من حجم شركات صناعة السيارات الألمانية، وعلاماتها التجارية واستثماراتها، لخفض التكاليف والبقاء في سوق تنافسية بشكل متزايد.

تأتي التصريحات بعد يومين من خطاب سابق ألقته“هيلدجارد مولر”، رئيسة الاتحاد الألماني لصناعة السيارات، أوضحت فيه أن ألمانيا تفقد قدرتها التنافسية، وهي حاليًا في وضع حرج يتعين عليها فيه زيادة الاستثمار.