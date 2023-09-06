إكس بنج: شركات السيارات الألمانية عازمة على مواجهة التحديات
التاريخ
9/6/2023 2:18:41 PM
(MENAFN- Al-BoNews) صرح رئيس شركة“إكس بنج” الصينية، اليوم الأربعاء، أن شركات صناعة السيارات الألمانية عازمة على معالجة المشكلات التي تواجهها في إنتاج سيارات كهربائية قادرة على المنافسة.
وقال“بريان جو” خلال مقابلة على هامش معرض“آي إيه إيه موبيليتي IAA MOBILITY” للسيارات في ميونيخ:“شركات صناعة السيارات الألمانية تبدو مصممة على التغيير، لمحاولة التغلب على التحديات التي تواجهها”، بحسب“رويترز”.
وأشار“جو” إلى أنهم يشعرون بإحساس قوي بالأزمة، وأعتقد أنهم أظهروا أيضًا أكبر التزام للحاق بالركب، بعد أن تخيلوا مرارة التجربة.
وأوضح“جو” أن الشركات الناشئة مثل“إكس بنج” لا تزال بحاجة إلى الاستفادة من حجم شركات صناعة السيارات الألمانية، وعلاماتها التجارية واستثماراتها، لخفض التكاليف والبقاء في سوق تنافسية بشكل متزايد.
تأتي التصريحات بعد يومين من خطاب سابق ألقته“هيلدجارد مولر”، رئيسة الاتحاد الألماني لصناعة السيارات، أوضحت فيه أن ألمانيا تفقد قدرتها التنافسية، وهي حاليًا في وضع حرج يتعين عليها فيه زيادة الاستثمار. أرقام
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