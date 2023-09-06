Wednesday, 06 September 2023 11:46 GMT

إكس بنج: شركات السيارات الألمانية عازمة على مواجهة التحديات

9/6/2023 2:18:41 PM
(MENAFN- Al-BoNews) صرح رئيس شركة“إكس بنج” الصينية، اليوم الأربعاء، أن شركات صناعة السيارات الألمانية عازمة على معالجة المشكلات التي تواجهها في إنتاج سيارات كهربائية قادرة على المنافسة.

وقال“بريان جو” خلال مقابلة على هامش معرض“آي إيه إيه موبيليتي IAA MOBILITY” للسيارات في ميونيخ:“شركات صناعة السيارات الألمانية تبدو مصممة على التغيير، لمحاولة التغلب على التحديات التي تواجهها”، بحسب“رويترز”.

وأشار“جو” إلى أنهم يشعرون بإحساس قوي بالأزمة، وأعتقد أنهم أظهروا أيضًا أكبر التزام للحاق بالركب، بعد أن تخيلوا مرارة التجربة.

وأوضح“جو” أن الشركات الناشئة مثل“إكس بنج” لا تزال بحاجة إلى الاستفادة من حجم شركات صناعة السيارات الألمانية، وعلاماتها التجارية واستثماراتها، لخفض التكاليف والبقاء في سوق تنافسية بشكل متزايد.

تأتي التصريحات بعد يومين من خطاب سابق ألقته“هيلدجارد مولر”، رئيسة الاتحاد الألماني لصناعة السيارات، أوضحت فيه أن ألمانيا تفقد قدرتها التنافسية، وهي حاليًا في وضع حرج يتعين عليها فيه زيادة الاستثمار.

أرقام

MENAFN06092023000202011048ID1107020840

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث