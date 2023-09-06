فى تحديث بتاريخ الأول من سبتمبر، أعاد مكتب الإحصاءات الوطنية كتابة التاريخ الاقتصادى الحديث لبريطانيا، علمًا بأن البيانات الرسمية السابقة أظهرت أن الاقتصاد لا يزال أقل بنسبة 1.2% فى نهاية عام 2021 مما كان عليه قبل الوباء، لكن التقارير الحالية تشير إلى أن الناتج المحلى الإجمالى آنذاك

كان فى الواقع أعلى بنسبة 0.6%، كما سارعت الحكومة إلى الإشارة إلى ذلك، فقد كان لمراجعات البيانات الاقتصادية تأثير ملحوظ على أداء بريطانيا مقارنة بنظيراتها.

وعلى مدى معظم العامين الماضيين، بدت بريطانيا متخلفة على مستوى العالم، مع نمو أضعف من أى من دول مجموعة الاقتصادات السبعة الغنية الرائدة.

بعد المراجعات، يبدو الأداء، وإن لم يكن ممتازًا، أكثر احترامًا، فقد تفوقت بريطانيا فى النمو على ألمانيا، على سبيل المثال، وحققت وتيرة مماثلة لتلك التى حققتها فرنسا، حسب ما نقلته مجلة“ذا إيكونوميست” البريطانية.

تخضع أرقام الناتج المحلى الإجمالى دائمًا للمراجعة مع توفر المزيد من المعلومات وينبغى، من الناحية النظرية على الأقل، أن تصبح أكثر دقة مع مرور الوقت.

وتمثل التحديثات الأخيرة تعديلاً مطلقًا كبيرًا، لكنها عادية بشكل يتناسب مع التغييرات الأساسية فى الناتج المحلى الإجمالى التى تتعلق بها.

جدير بالذكر أن حجم التقلبات فى الناتج المحلى فى عامى 2020 و2021 لم يسبق له مثيل فى الآونة الأخيرة، ولهذا السبب، تضيف المراجعات العادية النسبية تغييرات كبيرة فى الأرقام الرئيسية.

حتى بدون التقلبات العنيفة فى الناتج المحلى الإجمالى، كانت فترة الوباء فترة صعبة لجمع البيانات، ففى ظل بقاء العديد من العمال فى منازلهم، لم تضع الشركات ملء استمارات الإحصائيين الرسميين ضمن أولوياتها.

أحد التعديلات الكبيرة يتعلق بالأسهم، حيث يعتقد مكتب الإحصاءات الوطنية الآن أن الشركات كانت تعزز خلال عام 2020 ملكيتها من الأسهم غير المباعة، بدلا من تخفيضها، وهذا التكديس يعنى أن الانخفاض المبلغ عنه فى الناتج المحلى الإجمالى كان أقل حدة مما كان يعتقد فى البداية، إذ يبلغ 10.4% بدلاً من 11%.

والأهم من ذلك، أن النمو فى عام 2021 قد ارتفع من 7.6% إلى 8.7%.

كانت التقديرات الأولية للعام الجارى تعتمد فى معظمها على الأرقام المبلغ عنها، لكن الشركات تتمتع الآن بإمكانية الوصول إلى دراسات استقصائية أكثر تفصيلاً، وهذا يسمح لها بفحص مدخلات ومخرجات القطاعات المختلفة بدرجة أدق من التفصيل.

وهذا أدى- بجانب المنهجية المحدثة لتتناسب مع أحدث المعايير الإحصائية الدولية- إلى الاعتقاد بأن هوامش عام 2021 كانت أفضل بشكل عام مما كان يعتقد سابقًا، وبالتالى فإن الأرباح والدخل والناتج المحلى الإجمالى كان أعلى مما كان متوقعًا فى البداية.

كان التغير فى مستوى الناتج المحلى الإجمالى كبيرًا، لكنه تركز فى الغالب فى ربعين سنويين، وهما الربع الثانى من 2020، أى مع بداية تفشى وباء كوفيد، والربع الثانى من 2021، أى أثناء إعادة فتح الاقتصادات بعد طرح اللقاحات.

ويظل المسار العام للتعافى دون تغيير رغم أن الانخفاض الأولى فى الناتج الاقتصادى كان أقل حدة قليلاً مما كان يُخشى منه فى السابق، وكان التعافى الأول أسرع إلى حد ما.

ولا تقل أهمية التغيرات فى الأرقام الرئيسية عن التحولات الأساسية فى التركيبة القطاعية للنمو، فقد تمت مراجعة التغير فى إجمالى القيمة المضافة الخاص بتجارة الجملة (مقياس لقيمة السلع والخدمات التى ينتجها القطاع) فى 2021 من 2.7% فقط إلى 32.4%.

كما ارتفع نمو ناتج الخدمات الصحية من 34.6% إلى 57.1%، وهذا يعكس حسابًا أفضل للتأثير الاقتصادى لإطلاق اللقاح، وبرنامج الاختبار والتتبع، والتعافى القوى فى الخدمات الصحية العادية مما كان يعتقد من قبل.

بالتالى أصبحت الصورة العامة توضح أن أداء قطاع الخدمات كان أفضل مما كان متوقعًا فى السابق، رغم أن أداء قطاعات التصنيع والبناء والزراعة كان أسوأ.

تساعد المراجعات فى تفسير بعض المراوغات الغامضة فى الأداء الاقتصادى الأخير لبريطانيا، فقد كان مكتب مسؤولية الميزانية يكافح من أجل التوفيق بين عائدات الضرائب المرنة بشكل مدهش والنمو الاقتصادى الفاتر، لكن مراجعات البيانات الاقتصادية حلت هذا اللغز.

ومع ذلك، فمن غير المرجح أن تؤدى هذه التغييرات إلى تحولات كبيرة فى توقعات مكتب مسؤولية الميزانية للصورة المالية، فلا ينبغى لأحد أن يتوقع خفض الضرائب أو زيادة الإنفاق نتيجة لذلك، كما أن قوة التوظيف التى كانت محيرة بنفس القدر أصبحت الآن أكثر منطقية.