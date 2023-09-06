تراجع أسعار الذهب عند التسوية مع تقييم مسار الفائدة فى الولايات المتحدة
التاريخ
9/6/2023 2:18:41 PM
(MENAFN- Al-BoNews) تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب في ختام تداولات، اليوم الأربعاء، وسط توقعات الأسواق ببقاء الفائدة الأمريكية مرتفعة خلال الفترة المقبلة، وبضغط من قوة الدولار.
وانخفض سعر عقود المعدن الأصفر تسليم ديسمبر عند التسوية بنسبة 0.45% أو ما يعادل 8.4 دولار إلى 1944.2 دولار للأوقية، لتبلغ خسائره منذ ختام الأسبوع الماضي أكثر من 1%.
واستقر مؤشر الدولار – الذي يعبر عن قيمة الدولار مقابل ست عملات رئيسية – عند 104.85 نقطة، بعدما لامس أعلى مستوياته منذ منتصف مارس في وقت سابق من الجلسة.
ودعت“سوزان كولينز” رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن إلى اتباع نهج صبور في صنع السياسات، وأضافت أنها بحاجة إلى مزيد من الأدلة لإقناعها بأنه تم ترويض التضخم.
وقالت“كولينز” في تصريحات معدة للإلقاء في بوسطن إنه قد تكون هناك حاجة لمزيد من الزيادات اعتمادًا على كيفية البيانات التي ستصدر لاحقًا، وفق ما نفلته وكالة“سي إن بي سي” اليوم.
وأوضح مسح أداة“سي إم إي فيد واتش” ارتفاع توقعات الأسواق بشأن تثبيت الفيدرالي للفائدة في اجتماعه الشهر الجاري إلى ما يقارب التأكد التام، مع توقعات بنسبة 42% لرفعها قبل بداية 2024. أرقام
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