وانخفض سعر عقود المعدن الأصفر تسليم ديسمبر عند التسوية بنسبة 0.45% أو ما يعادل 8.4 دولار إلى 1944.2 دولار للأوقية، لتبلغ خسائره منذ ختام الأسبوع الماضي أكثر من 1%.

واستقر مؤشر الدولار – الذي يعبر عن قيمة الدولار مقابل ست عملات رئيسية – عند 104.85 نقطة، بعدما لامس أعلى مستوياته منذ منتصف مارس في وقت سابق من الجلسة.

ودعت“سوزان كولينز” رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن إلى اتباع نهج صبور في صنع السياسات، وأضافت أنها بحاجة إلى مزيد من الأدلة لإقناعها بأنه تم ترويض التضخم.

وقالت“كولينز” في تصريحات معدة للإلقاء في بوسطن إنه قد تكون هناك حاجة لمزيد من الزيادات اعتمادًا على كيفية البيانات التي ستصدر لاحقًا، وفق ما نفلته وكالة“سي إن بي سي” اليوم.

وأوضح مسح أداة“سي إم إي فيد واتش” ارتفاع توقعات الأسواق بشأن تثبيت الفيدرالي للفائدة في اجتماعه الشهر الجاري إلى ما يقارب التأكد التام، مع توقعات بنسبة 42% لرفعها قبل بداية 2024.