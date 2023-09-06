سهم آبل يتراجع بأكثر من 3% إثر التطورات التنظيمية في أوروبا والصين
التاريخ
9/6/2023 2:18:41 PM
(MENAFN- Al-BoNews) تراجع سهم شركة“آبل” الأمريكية خلال تداولات الأربعاء، بعد تزايد المتطلبات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي، بالتزامن مع حظر الصين استخدام جوالات“أيفون” لموظفيها الحكوميين.
وانخفض سهم صانعة الجوالات الأمريكية بنسبة 3.5% إلى 183.02 دولار، في تمام الساعة 08:22 مساء بتوقيت مكة المكرمة، بعد أن لامس 182.77 دولار خلال التداولات.
وصنفت المفوضية الأوروبية شركة“آبل” كواحدة من ست شركات تقنية رئيسية تقدم الخدمات عبر الإنترنت، وشملت الشركات الأخرى“ألفابت” و”بايت دانس”“ميتا بلاتفورمز” و”مايكروسوفت” و”أمازون”.
ووفقاً لقانون الأسواق الرقمية التابع للمفوضية الأوروبية، والذي دخل حيز التنفيذ في نوفمبر الماضي، فإن مزودي الخدمة الأساسيين، هم الشركات التي تضم أكثر من 45 مليون مستخدم نشط شهريًا، وقيمة سوقية تبلغ 82 مليار دولار.
ويتعين على شركات هذا التصنيف، أن تجعل تطبيقات المراسلة الخاصة بها متوافقة مع الأنظمة الأساسية المنافسة، وتسمح للمستخدمين بتحديد الخدمات التي سيتم تثبيتها مسبقًا على جوالاتهم الذكية، وأمام الشركات المذكورة، ستة أشهر للامتثال، وإلا تتعرض لغرامات تصل إلى 10% من حجم مبيعاتها العالمية السنوية.
وفي الوقت نفسه، ذكرت صحيفة“وول ستريت جورنال” أن الصين حظرت استخدام المسؤولين الحكوميين لجوالات“أيفون” أثناء العمل، وهي أحدث خطوة من بكين لخفض الاعتماد على التقنيات الأمريكية. أرقام
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