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سهم آبل يتراجع بأكثر من 3% إثر التطورات التنظيمية في أوروبا والصين

9/6/2023 2:18:41 PM
(MENAFN- Al-BoNews) تراجع سهم شركة“آبل” الأمريكية خلال تداولات الأربعاء، بعد تزايد المتطلبات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي، بالتزامن مع حظر الصين استخدام جوالات“أيفون” لموظفيها الحكوميين.

وانخفض سهم صانعة الجوالات الأمريكية بنسبة 3.5% إلى 183.02 دولار، في تمام الساعة 08:22 مساء بتوقيت مكة المكرمة، بعد أن لامس 182.77 دولار خلال التداولات.

وصنفت المفوضية الأوروبية شركة“آبل” كواحدة من ست شركات تقنية رئيسية تقدم الخدمات عبر الإنترنت، وشملت الشركات الأخرى“ألفابت” و”بايت دانس”“ميتا بلاتفورمز” و”مايكروسوفت” و”أمازون”.

ووفقاً لقانون الأسواق الرقمية التابع للمفوضية الأوروبية، والذي دخل حيز التنفيذ في نوفمبر الماضي، فإن مزودي الخدمة الأساسيين، هم الشركات التي تضم أكثر من 45 مليون مستخدم نشط شهريًا، وقيمة سوقية تبلغ 82 مليار دولار.

ويتعين على شركات هذا التصنيف، أن تجعل تطبيقات المراسلة الخاصة بها متوافقة مع الأنظمة الأساسية المنافسة، وتسمح للمستخدمين بتحديد الخدمات التي سيتم تثبيتها مسبقًا على جوالاتهم الذكية، وأمام الشركات المذكورة، ستة أشهر للامتثال، وإلا تتعرض لغرامات تصل إلى 10% من حجم مبيعاتها العالمية السنوية.

وفي الوقت نفسه، ذكرت صحيفة“وول ستريت جورنال” أن الصين حظرت استخدام المسؤولين الحكوميين لجوالات“أيفون” أثناء العمل، وهي أحدث خطوة من بكين لخفض الاعتماد على التقنيات الأمريكية.

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