47 شركة مصرية تشارك بمعرض“Asia Fruit Logistica” في هونج كونج
التاريخ
9/6/2023 2:16:41 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
انطلقت اليوم الأربعاء، فعاليات المعرض الدولي Asia Fruit Logistica المتخصص للخضر والفاكهة بهونج كونج والذي يقام خلال الفترة من 6 إلى 8 سبتمبر2023، وذلك بمشاركة 47 شركة مصرية سواء بشكل مجمع أو فردي.
وكشف المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، عن تنظيمه للجناح المصري المجمع بالتعاون مع شركة كونسبت لتنظيم المعارض والذي يضم 26 شركة مصرية تقوم بعرض منتجاتها المتميزة من الخضر والفاكهة والتمور، بجانب مشاركة عدد أخر من الشركات المصرية بأجنحة فردية.
وأشار إلى زيارة السفير باهر شويخى قنصل مصر العام في هونج كونج وشريف مالاتي نائب القنصل، للجناح المصري حيث ألتقوا بالشركات المصرية العارضة.
وأكد المجلس أن المشاركة المصرية الكبيرة بالمعرض ضمن التوجهات لمزيد من النفاذ للأسواق الواعدة في منطقة جنوب شرق آسيا والتي أصبحت تحتل مرتبة متقدمة ضمن أهم وأكبر الدول المستوردة للفاكهة المصرية خاصة الموالح والعنب والتمور.
ومن الجدير بالذكر أن الصادرات الزراعية المصرية هذا العام شهدت طفرة تصديرية كبيرة حيث زادت خلال الموسم الحالي (من سبتمبر إلى يوليو) من 4.1 مليون طن بقيمة 2.7 مليار دولار لتصل إلى 5.4 مليون طن بقيمة قدرها 3.3 مليار دولار بنسبة زيادة قدرها 30% في الكمية و24% بالنسبة للقيمة مقارنة بالموسم السابق.
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