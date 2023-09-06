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47 شركة مصرية تشارك بمعرض“Asia Fruit Logistica” في هونج كونج

9/6/2023 2:16:41 PM
(MENAFN- Al-BoNews) انطلقت اليوم الأربعاء، فعاليات المعرض الدولي Asia Fruit Logistica المتخصص للخضر والفاكهة بهونج كونج والذي يقام خلال الفترة من 6 إلى 8 سبتمبر2023، وذلك بمشاركة 47 شركة مصرية سواء بشكل مجمع أو فردي.

وكشف المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، عن تنظيمه للجناح المصري المجمع بالتعاون مع شركة كونسبت لتنظيم المعارض والذي يضم 26 شركة مصرية تقوم بعرض منتجاتها المتميزة من الخضر والفاكهة والتمور، بجانب مشاركة عدد أخر من الشركات المصرية بأجنحة فردية.

وأشار إلى زيارة السفير باهر شويخى قنصل مصر العام في هونج كونج وشريف مالاتي نائب القنصل، للجناح المصري حيث ألتقوا بالشركات المصرية العارضة.

وأكد المجلس أن المشاركة المصرية الكبيرة بالمعرض ضمن التوجهات لمزيد من النفاذ للأسواق الواعدة في منطقة جنوب شرق آسيا والتي أصبحت تحتل مرتبة متقدمة ضمن أهم وأكبر الدول المستوردة للفاكهة المصرية خاصة الموالح والعنب والتمور.

ومن الجدير بالذكر أن الصادرات الزراعية المصرية هذا العام شهدت طفرة تصديرية كبيرة حيث زادت خلال الموسم الحالي (من سبتمبر إلى يوليو) من 4.1 مليون طن بقيمة 2.7 مليار دولار لتصل إلى 5.4 مليون طن بقيمة قدرها 3.3 مليار دولار بنسبة زيادة قدرها 30% في الكمية و24% بالنسبة للقيمة مقارنة بالموسم السابق.

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