انطلاق معرض“نبيو 2023” للذهب 26 نوفمبر

جاء ذلك خلال اجتماع وزير التموين مع أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وهاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، وعلاء عز أمين عام الاتحاد.

وأوضح المصيلحي، أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بصناعة المجوهرات المصرية وتتخذ كافة الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الشعبة لانضباط أسعار الذهب بالأسواق المحلية، منوها بأنه سيتم تقديم كافة التسهيلات اللازمة لتنمية صادرات المشغولات الذهبية للأسواق العالمية.

من جانبه، قال هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، إن النسخة الحالية من“نبيو” يتم تنظيمها على مساحة 7500 متر مربع بأرض المعارض“المنارة”، وستشمل أجنحة للمصنعين المحليين والدوليين، بالإضافة إلى جناح خاص لعرض منتجات الورش الصغيرة والمتوسطة ودعم تلك الورش بتخفيض أسعار المشاركة، وإتاحة عرض منتجاتهم بالأسواق من خلال معرض دولي له سمعة واسعة في مجال إنتاج المجوهرات بالأسواق الدولية والإقليمية، والتعرف على أحدث وسائل التصنيع لتحسين إنتاجية هذه الورش وتعظيم الفرص الإنتاجية والربحية لهم.

وأضاف أن المعرض سيشهد هذا العام تخصيص جناح خاص للمصممين المصريين لعرض التصميمات المصرية علي المصنعين الدوليين والمحليين.