انطلاق معرض“نبيو 2023” للذهب 26 نوفمبر
التاريخ
9/6/2023 2:16:41 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
أعلن وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، أن الدورة الثالثة من المعرض الدولي للذهب والمجوهرات “نبيو” ستنطلق يوم 26 نوفمبر المقبل وستستمر حتى يوم 28.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير التموين مع أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وهاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، وعلاء عز أمين عام الاتحاد.
وأوضح المصيلحي، أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بصناعة المجوهرات المصرية وتتخذ كافة الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الشعبة لانضباط أسعار الذهب بالأسواق المحلية، منوها بأنه سيتم تقديم كافة التسهيلات اللازمة لتنمية صادرات المشغولات الذهبية للأسواق العالمية.
من جانبه، قال هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، إن النسخة الحالية من“نبيو” يتم تنظيمها على مساحة 7500 متر مربع بأرض المعارض“المنارة”، وستشمل أجنحة للمصنعين المحليين والدوليين، بالإضافة إلى جناح خاص لعرض منتجات الورش الصغيرة والمتوسطة ودعم تلك الورش بتخفيض أسعار المشاركة، وإتاحة عرض منتجاتهم بالأسواق من خلال معرض دولي له سمعة واسعة في مجال إنتاج المجوهرات بالأسواق الدولية والإقليمية، والتعرف على أحدث وسائل التصنيع لتحسين إنتاجية هذه الورش وتعظيم الفرص الإنتاجية والربحية لهم.
وأضاف أن المعرض سيشهد هذا العام تخصيص جناح خاص للمصممين المصريين لعرض التصميمات المصرية علي المصنعين الدوليين والمحليين.
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