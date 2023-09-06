أسعار النخالة تتراجع ألف جنيه.. والطن يسجل 7 آلاف جنيه

تراجعت أسعار النخالة بنحو ألف جنيه للطن، مقارنة بالسعر الرسمى المحدد من قِبل وزارة التموين والتجارة الداخلية البالغ 8 آلاف جنيه، ما يضع المطاحن العامة أمام مشكلة.

قال حسين بودى، رئيس شعبة مطاحن الدقيق استخراج 82%، إنَّ أسعار النخالة تشهد تراجعاً بأقل من السعر الرسمى المحدد من قِبل وزارة التموين والتجارة الداخلية.

أضاف ((بودى)) لـ((البورصة))، أن الانخفاض جاء تدريجياً عقب عيد الأضحى، وتخلص المربين من عدد كبير من رؤوس الماشية، مشيراً إلى أن قيام وزارة التموين بصرف حصص لمزارعى القمح الملتزمين بتوريده خلال موسم التوريد المحلى أدى إلى عزوف جزء كبير من مربى المواشى عن شراء النخالة؛ نظراً إلى توفيرها من خلال الوزارة.

وقال إنَّ المطاحن، حالياً، تبيع أقل من السعر الرسمى، وتتعرض لخسارة؛ بسبب ذلك وتعانى عدم توفر التدفقات المالية اللازمة للتشغيل، لافتاً إلى أن هناك كميات من النخالة مكدسة لدى المطاحن تتراوح بين 30 و35 ألف طن.

أوضح ((بودى))، أن الشعبة طالبت الوزارة بضرورة تعديل السعر الرسمى للحد من خسائر المطاحن اليومية، لكنَّ الوزارة لم تستجب حتى الآن.

من جانبه، قال عبدالعزيز شكرى، الرئيس التنفيذى لشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، إنَّ أسعار النخالة بلغت نحو 7 آلاف جنيه للطن الواحد بشركات القطاع الخاص والمعروضة حالياً بالأسواق.

وأضاف أن هناك زيادة فى معدلات تصدير الدقيق الفاخر استخراج 72% خاصة لدولة السودان، الأمر الذى أدى إلى وفرة المعروض من النخالة؛ نظراً إلى قيام مطاحن الدقيق استخراج 72% برفع قدرتها الإنتاجية لتلبية الطلب الخارجى، مشيراً إلى أن مطاحن القطاع العام تعانى تكدس النخالة لديها، وتعرضها للتلف؛ بسبب تخزينها فترة طويلة.

وقال هانى فايز، رئيس شركة الفايز لتجارة الأعلاف والنخالة، إنَّ أسعار النخالة سجلت هبوطاً كبيراً بنحو ألف جنيه فى الأسواق المحلية لتسجل 7 آلاف جنيه للطن الواحد، مقابل 8 آلاف جنيه الشهر الماضى.

وأضاف أن المطاحن التابعة لوزارة التموين ما زالت تبيع الطن بنحو 8 آلاف جنيه حتى الآن، بالرغم من هبوط الأسعار فى القطاع الخاص بالسعر بقيمة ألف جنيه، مطالباً الوزارة بالاستجابة الفورية لمطالب الأسواق والمستثمرين والمزارع التى تعتمد على النخالة كمشتقات للأعلاف بخفض الأسعار.

وأوضح أن التموين يجب أن تستجيب للسوق، خاصة أن هناك وفرة كبيرة فى المعروض لدى الحكومة من النخالة بالمخازن؛ بسبب توريد الدقيق للسودان، وإن لم ترضخ للتسعير الحالى ستؤدى لفساد هذه الكميات التى تقدر بآلاف الأطنان، ما يضر بالسوق المحلى، ويؤدى لانخفاض المعروض الفترة المقبلة.

وفى سياق متصل، قال المهندس محمد عبدالحميد، رئيس مجموعة المؤمن لأعلاف الثروة الحيوانية والداجنة، إنَّ أسعار خامات الأعلاف تشهد انخفاضاً، الفترة الحالية؛ بسبب الوفرة فى المعروض فى السوق المحلى، كما أن الحديث عن الحاجة لاستيراد شحنات ذرة وصويا ليس بالضرورى، خاصة أن الدولة تشهد حالياً حصاد محصول الذرة والصويا الذى بدأ الشهر الماضى.

وأضاف أن الذرة الصفراء البرازيلى والأرجنتينى سجلت يوم الثلاثاء 11.8 ألف جنيه للطن الواحد مقابل 12.2 ألف جنيه الأسبوع الماضى، بينما طن الأوكرانى سجل 11.1 ألف جنيه مقابل 11.4 ألف جنيه بالمدة نفسها، فى حين سجلت كسب الصويا الـ44% 24.5 ألف جنيه للطن، مقابل 25.5 ألف جنيه.

وأوضح أن السوق الداجنى سيبدأ جذب صغار المربين مرة أخرى بعد انخفاض أسعار خامات الأعلاف لمستويات متزنة نسبياً مقارنة بالشهور الماضية، وذلك بعد الخروج الكبير لهم من القطاع عقب الزيادات المتتالية القياسية فى أسعار خامات الأعلاف، فضلاً عن الأعلاف تامة الصنع.

ولفت إلى أن التضخم وانتهاء البيع بالآجل وخروج صغار المربين من المنظومة أسهم فى ضعف قطاع الإنتاج الحيوانى وزيادة المعروض وانخفاض الطلب، ولا بد من استقرار السوق مرة أخرى لعودة جميع الحلقات التى تسهم فى تنشيط الحركة التجارية مرة أخرى.

وأوضح أن توريد الدقيق للسودان أسهم فى تكدس مخازن القطاع العام من النخالة بالأطنان، ويجب أن تنخفض أسعار النخالة لـ7 آلاف جنيه، مقارنة بالقطاع الخاص، خاصة أن سعر النخالة بالقطاع العام يتراوح بين 8 و8.2 ألف جنيه للطن بالتحميل ونولون الشحن.

وأضاف أن النخالة المعروضة بالقطاع الخاص أجود من القطاع العام؛ لأن هناك مراحل تمر بها بالقطاع الخاص لتنقية الشوائب، الأمر الذى لا يحدث بالقطاع العام، وبالرغم من ذلك قررت وزارة التموين عدم خفض الأسعار.