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الأردن يستضيف الحدث الإقليمي Adventureelevate Near East

9/6/2023 2:15:51 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) عمان /PNN /تستضيف هيئة تنشيط السياحة الأردنية وبالتعاون مع جمعية Adventure Travel Trade Association (ATTA) الحدث الإقليمي الأبرز المعني في سياحة المغامرة الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، AdventureELEVATE Near East، خلال الفترة من 12-14 أكتوبر/ تشرين أول المقبل.
وصرح المدير العام لهيئة تنشيط السياحة الأردنية الدكتور عبد الرزاق عربيات: بأن الأثر الاقتصادي في استقطاب الأعمال السياحية الجديدة إلى الأردن من خلال استضافة AdventureNEXT Near East في الشرق الأوسط لثلاث سنوات متتالية بلغ ما يقرب 17 مليون دولار، آملين أن يتحول هذا إلى نمو سياحي مستدام للمنطقة ككل، كما أكد عربيات على أهمية الشراكة والتسويق السياحي للمملكة من خلال المكاتب السياحية التي تدعم التركيز على المغامرة والرفاهية والسفر المستدام والثقافي.

في حين أن نشطاء مجتمع المغامرة العالمية والسفر المستدام قد حضروا سنوياً من جميع أنحاء العالم للمشاركة بالملتقى في أمريكا الشمالية منذ عام 2015، فقد تزايد الاهتمام باستقطاب هذا الحدث النشط لمناطق أخرى من العالم. وتم استبدال ملتقى منظمة تبادل سياحة المغامرة (ATTA) السابق (AdventureNEXT) في الشرق الأدنى والذي أقيم في عامي 2017 و2018، وجرى في الأردن في عام 2019، بملتقى AdventureELEVATE Near East والذي سيجمع نشطاء السياحة، السفر، الترحال، ومحبي المغامرة والإعلام معًا لإبراز ملامح وجهة السفر النشطة تلك.

الرئيس التنفيذي لشركة ATTA شانون ستويل أكد على أن انعقاد هذا الحدث خلال ثلاث سنوات متتالية كان يرافقه زخم يتصاعد من AdventureNEXT في الأردن قبل جائحة كورونا التي فرضت استراحة وهدوء إجباري في الحركة السياحية، وأضاف نحن متشوقون للعودة مع AdventureELEVATE Near East من خلال ما يقدمه الأردن من مزيج قوي من الثقافة والطبيعة والنشاط لمجتمع ATTA لتجربته ثم مشاركته مع المسافرين والمتابعين.

وتشير الأبحاث التي أجرتها ATTA's 2022 Adventure Travel Snapshot بقوة أيضًا إلى أن أكبر محفزات السفر للمغامرة تركز على التجارب الجديدة، بعيدًا عن الوجهات المزدحمة، والسفر مثل السكان والمجتمع المحلي مع وجود أماكن في البحر الأبيض المتوسط على قمة الوجهات الأكثر شهرة.

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