الأردن يستضيف الحدث الإقليمي Adventureelevate Near East

في حين أن نشطاء مجتمع المغامرة العالمية والسفر المستدام قد حضروا سنوياً من جميع أنحاء العالم للمشاركة بالملتقى في أمريكا الشمالية منذ عام 2015، فقد تزايد الاهتمام باستقطاب هذا الحدث النشط لمناطق أخرى من العالم. وتم استبدال ملتقى منظمة تبادل سياحة المغامرة (ATTA) السابق (AdventureNEXT) في الشرق الأدنى والذي أقيم في عامي 2017 و2018، وجرى في الأردن في عام 2019، بملتقى AdventureELEVATE Near East والذي سيجمع نشطاء السياحة، السفر، الترحال، ومحبي المغامرة والإعلام معًا لإبراز ملامح وجهة السفر النشطة تلك.

الرئيس التنفيذي لشركة ATTA شانون ستويل أكد على أن انعقاد هذا الحدث خلال ثلاث سنوات متتالية كان يرافقه زخم يتصاعد من AdventureNEXT في الأردن قبل جائحة كورونا التي فرضت استراحة وهدوء إجباري في الحركة السياحية، وأضاف نحن متشوقون للعودة مع AdventureELEVATE Near East من خلال ما يقدمه الأردن من مزيج قوي من الثقافة والطبيعة والنشاط لمجتمع ATTA لتجربته ثم مشاركته مع المسافرين والمتابعين.

وتشير الأبحاث التي أجرتها ATTA's 2022 Adventure Travel Snapshot بقوة أيضًا إلى أن أكبر محفزات السفر للمغامرة تركز على التجارب الجديدة، بعيدًا عن الوجهات المزدحمة، والسفر مثل السكان والمجتمع المحلي مع وجود أماكن في البحر الأبيض المتوسط على قمة الوجهات الأكثر شهرة.