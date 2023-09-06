وعمل

فريق بحثي مشترك من جامعتي هاماماتسو وتوهوكو على قياس النمو العقلي لما يقرُب من 7 آلاف طفل في الفئة العمرية ما بين عامين وأربعة أعوام في خمسة مجالات رئيسية تتعلق بالتواصل والمهارات الحركية والحركات الدقيقة وحل المشكلات ثم المهارات الشخصية والاجتماعية.

وبينت الدراسة أنّ نسبة الأطفال الذين تعرضوا لشاشات الأجهزة الإلكترونية أقل من ساعة يوميا بلغت 5ر48%، ونسبة من تعرضوا للشاشات أقل من ساعتين 5ر29%، ثم من ساعتين إلى أربع ساعات 9ر17%، فيما بلغت نسبة من تعرضوا للشاشات لأربع ساعات أو أكثر 1ر4%.

وكشفت الدراسة وجود صلة بين النمو العقلي وزمن تعرض الأطفال للشاشات في مرحلة الطفولة المبكرة، مؤكدة أن مشاهدة الأجهزة الإلكترونية بالنسبة للأطفال في عمر عام تؤدي إلى تأخر نموهم العقلي في عمر عامين في جميع المجالات باستثناء المهارات الحركية، وعندما يبلغون سن أربع سنوات، يحدث لهم تأخر في مجالات التواصل وحل المشكلات.