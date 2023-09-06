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جامعتا القدس والأميرة سمية للتكنولوجيا توقعان اتفاقية تعاون في التبادل الأكاديمي والتكنولوجيا والريادة

9/6/2023 2:15:49 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس /PNN / وقع رئيس جامعة القدس أ.د. عماد أبو كشك ورئيس جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا أ.د. وجدان أبو الهيجاء اتفاقية تعاون في مجال ريادة الأعمال والتبادل الأكاديمي بغرض تبادل الخبرات وتعزيز الشراكة بين الجامعتين.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها أ.د. أبو كشك بالأردن بحثًا لتطوير سبل العمل المشترك في المجال الأكاديمي والريادي؛ وأثمرت عن الاتفاق على فتح أبواب التبادل الأكاديمي بين أساتذة الجامعتين في تكنولوجيا المعلومات وهندسة الحاسوب.

كما وتضمنت الاتفاقية التعاون في مجال ريادة الأعمال مع مركز الملكة رانيا للريادة (QRCE)، الذي يتبع لجامعة الأميرة سمية، في سبيل دعم القدرات والأفكار الريادية للطلبة، ولا سيّما في التكنولوجيا وفرصها المتنوعة. علمًا أن جامعة الاميرة سمية مصنفة من أولى الجامعات في مجال التكنولوجيا في الوطن العربي.

تأتي هذه الاتفاقية ضمن مساعي جامعة القدس لتوفير كبرى الفرص الأكاديمية والريادية لأساتذتها وطلبتها عامة، من خلال التشبيك مع أعرق الجامعات والمؤسسات المتخصصة في مجال التكنولوجيا وريادة الأعمال، والإفادة من الكفاءات لديها، إلى جانب إثراء تجارب باحثيها وأكاديمييها المتميزين بتوفير فرص تبادل أكاديمية وبحثية فريدة.


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