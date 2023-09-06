جامعتا القدس والأميرة سمية للتكنولوجيا توقعان اتفاقية تعاون في التبادل الأكاديمي والتكنولوجيا والريادة
التاريخ
9/6/2023 2:15:49 PM
(MENAFN- Palestine News Network )
القدس /PNN / وقع رئيس جامعة القدس أ.د. عماد أبو كشك ورئيس جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا أ.د. وجدان أبو الهيجاء اتفاقية تعاون في مجال ريادة الأعمال والتبادل الأكاديمي بغرض تبادل الخبرات وتعزيز الشراكة بين الجامعتين.
جاء ذلك خلال زيارة قام بها أ.د. أبو كشك بالأردن بحثًا لتطوير سبل العمل المشترك في المجال الأكاديمي والريادي؛ وأثمرت عن الاتفاق على فتح أبواب التبادل الأكاديمي بين أساتذة الجامعتين في تكنولوجيا المعلومات وهندسة الحاسوب.
كما وتضمنت الاتفاقية التعاون في مجال ريادة الأعمال مع مركز الملكة رانيا للريادة (QRCE)، الذي يتبع لجامعة الأميرة سمية، في سبيل دعم القدرات والأفكار الريادية للطلبة، ولا سيّما في التكنولوجيا وفرصها المتنوعة. علمًا أن جامعة الاميرة سمية مصنفة من أولى الجامعات في مجال التكنولوجيا في الوطن العربي.
تأتي هذه الاتفاقية ضمن مساعي جامعة القدس لتوفير كبرى الفرص الأكاديمية والريادية لأساتذتها وطلبتها عامة، من خلال التشبيك مع أعرق الجامعات والمؤسسات المتخصصة في مجال التكنولوجيا وريادة الأعمال، والإفادة من الكفاءات لديها، إلى جانب إثراء تجارب باحثيها وأكاديمييها المتميزين بتوفير فرص تبادل أكاديمية وبحثية فريدة.
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