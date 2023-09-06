وذكرت وسائل إعلام عبرية، بإصابة ثلاثة مستوطنين احداهما أصيب في الرقبة بعملية طعن في شارع يافا بالبلدة القديمة.

وأشار الإعلام العبري، إلى أن قوات الاحتلال استنفرت في مكان العملية، مشيرًا إلى أن القوات حيدت المنفذ، واعتقلته، دون ذكر تفاصيل أكثر عنه.

وأغلق جيش الاحتلال، حاجز قلنديا بالقدس، بحسب ما أفادت به مصادر مقدسية.

المصادر الفلسطينية اشارت الى ان قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت عصر اليوم مواطنا قرب باب الخليل، أحد أبواب البلدة القديمة في القدس المحتلة، وذلك بزعم تنفيذه عملية طعن.

وانتشرت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال في محيط باب الخليل، وأعاقت مرور المواطنين المقدسيين، وفتشت في هوياتهم وأغراضهم الشخصية.



