الاحتلال يعتقل فلسطيني بالقدس بحجة تنفيذ عملية طعن ادت لاصابة ثلاثة مستوطنين
التاريخ
9/6/2023 2:15:48 PM
(MENAFN- Palestine News Network )
القدس المحتلة /PNN/ أصيب، اليوم الثلاثاء، ثلاثة مستوطنين احداهما بجروح خطيرة بعملية طعن نفذها شاب فلسطيني في قرب باب الخليل بمدينة القدس المحتلة.
وذكرت وسائل إعلام عبرية، بإصابة ثلاثة مستوطنين احداهما أصيب في الرقبة بعملية طعن في شارع يافا بالبلدة القديمة.
وأشار الإعلام العبري، إلى أن قوات الاحتلال استنفرت في مكان العملية، مشيرًا إلى أن القوات حيدت المنفذ، واعتقلته، دون ذكر تفاصيل أكثر عنه.
وأغلق جيش الاحتلال، حاجز قلنديا بالقدس، بحسب ما أفادت به مصادر مقدسية.
المصادر الفلسطينية اشارت الى ان قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت عصر اليوم مواطنا قرب باب الخليل، أحد أبواب البلدة القديمة في القدس المحتلة، وذلك بزعم تنفيذه عملية طعن.
وانتشرت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال في محيط باب الخليل، وأعاقت مرور المواطنين المقدسيين، وفتشت في هوياتهم وأغراضهم الشخصية.
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