Wednesday, 06 September 2023 11:44 GMT

الاحتلال يعتقل فلسطيني بالقدس بحجة تنفيذ عملية طعن ادت لاصابة ثلاثة مستوطنين

9/6/2023 2:15:48 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس المحتلة /PNN/ أصيب، اليوم الثلاثاء، ثلاثة مستوطنين احداهما بجروح خطيرة بعملية طعن نفذها شاب فلسطيني في قرب باب الخليل بمدينة القدس المحتلة.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، بإصابة ثلاثة مستوطنين احداهما أصيب في الرقبة بعملية طعن في شارع يافا بالبلدة القديمة.

وأشار الإعلام العبري، إلى أن قوات الاحتلال استنفرت في مكان العملية، مشيرًا إلى أن القوات حيدت المنفذ، واعتقلته، دون ذكر تفاصيل أكثر عنه.

وأغلق جيش الاحتلال، حاجز قلنديا بالقدس، بحسب ما أفادت به مصادر مقدسية.

المصادر الفلسطينية اشارت الى ان قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت عصر اليوم مواطنا قرب باب الخليل، أحد أبواب البلدة القديمة في القدس المحتلة، وذلك بزعم تنفيذه عملية طعن.

وانتشرت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال في محيط باب الخليل، وأعاقت مرور المواطنين المقدسيين، وفتشت في هوياتهم وأغراضهم الشخصية.


MENAFN06092023000205011050ID1107020799

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث