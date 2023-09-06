قام المستشار القانوني للمشروع، مكتب معتوق بسيوني وحناوي للمحاماة بإدارة وتنسيق الاتفاقية.

يمثل مجمع ينمو اللوجستي أول مشروع مشترك بين HAU Logistics، وهي منصة استثمارية مشتركة بين حسن علام للمرافق وA.P. Moller Capital وأجيليتي تركز على مجال اللوجستيات تعمل على إنشاء مجمعات لوجستية متطورة ومستودعات من الفئة (أ) في مصر.

وسيغطي القرض الذي تبلغ مدته عشر سنوات من البنك التجاري الدولي جزءاً من تكاليف إنشاء وإنجاز المشروع.

ويتمتع المجمع اللوجيستي بموقع استراتيجي شرق الطريق الدائري، ويمتد على مساحة إجمالية قابلة للتأجير تبلغ 161,237 متراً مربعاً.

وقال عمرو علام، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة حسن علام القابضة:“سعداء بشراكتنا طويلة الأمد مع البنك التجاري الدولي، والتي كان لها دور فعال في التوسع في مشاريعنا الاستراتيجية.

ومن المقرر أن يلعب مجمع نمو إيست، أحدث إضافة إلى مجموعة مشاريعنا، دوراً محورياً ويمثل علامة فارقة في قطاع الخدمات اللوجيستية المزدهر في مصر”.

من جانبه قال عمرو الجنايني الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي للبنك التجاري الدولي CIB، :“تبرز هذه الشراكة عمق العلاقة التجارية مع مجموعة حسن علام ونحن على ثقة من أن هذه الشراكة جنبا إلى جنب مع وجود Agility & A.P. Moller Capital، سيكون لها مساهمة ملحوظة في السوق المصري.

وأضاف :“يتشرف CIB بمواصلة دوره التنموي الريادي في تمويل المشاريع الاستراتيجية التى تشكل أهمية قصوى للاقتصاد المصري”.

أعلنت كل من شركة HAU Logistics وأجيليتي مؤخراً عن استثمارات جديدة وضخمة وخطط توسعية في مصر.

تعمل شركة حسن علام للمرافق على توسيع استثماراتها في قطاع الخدمات اللوجستية لإنشاء منصة لوجستية متكاملة تغطي سلسلة القيمة بأكملها لخدمات التخزين والمناولة في مصر، ومواصلة تطوير الصناعة والاستفادة من فرص السوق سريعة النمو.

وفي أكتوبر الماضي، أعلنت أجيليتي استثمار ما يقرب من 60 مليون دولار امريكي لتطوير وتشغيل مركزين جمركيين ولوجيستيين في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

يهدف المشروع إلى تحديث العمليات وتحسين حركة البضائع والسلع في المنطقة الصناعية بالعين السخنة وفي شرق بورسعيد.