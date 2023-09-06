واشترط قانون البنوك الصادر عام 2020 رفع الحد الأدنى لرأسمال شركات الصرافة إلى 25 مليون جنيه، بدلاً من 5 ملايين جنيه، خلال مدة تنتهى الشهر الحالى، وتواجه بعض الشركات صعوبات فى التوافق مع الاشتراطات الجديدة وقد تخرج من السوق فى حال عدم قدرتها على زيادة رؤوس أموالها.

أضاف ((عبدالعال))، والذى يمثل الشركتين، لـ((البورصة)) أنهما طعنتا على القانون أمام القضاء الإدارى يوم 15 أغسطس الماضى؛ بسبب عدم مقدرتهما على تقنين أوضاعهما.

لفت إلى أنه طالب بعدم تطبيق القانون على المؤسسات القائمة قبل صدور القانون بعدما اكتسبت مركزاً قانونياً لا يجوز المساس به، ولا تستطيع رفع رأسمالها، وقصر تطبيقه على المؤسسات الجديدة التى ترغب فى دخول القطاع. وبحسب بيانات البنك المركزى انخفض عدد شركات الصرافة التى تزاول النشاط إلى 43 شركة بنهاية 2022 مقابل 54 شركة بنهاية 2021، فيما ارتفع حجم أصولها إلى 1.4 مليار جنيه بنمو 27%، وتمثل الأصول الثابتة 28.5% من إجمالى أصول شركات الصرافة.

وبحسب البنك المركزى، رفع عدد من شركات الصرافة رأسمالها للتوافق مع القانون بما أدى لارتفاع حقوق الملكية للشركات إلى 1.1 مليار جنيه بنهاية 2022 بنحو نحو 26%.

وقال على الحريرى، رئيس المجلس التنسيقى لشركات الصرافة، إنَّ بعض الشركات التى لا تستطيع رفع رأسمالها تسعى للاندماج، ولكنها لا تستطيع الدخول مع كيانات قد تخلق لها مشكلات أو مخالفات مستقبلاً.

أضاف فى تصريحات لـ((البورصة))، أن البعض منها يسعى لرفع رأسمالها وتوفيق أوضاعه ومنها شركات أرسلت أوراقها للبنك المركزى ولم تتلق رداً حتى الآن.