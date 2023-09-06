وقال البنك فى بيان له إن الوديعة تتاح بآجال تصل إلى 6 أشهر مع إمكانية الاسترداد فى أى وقت طبقا للشروط والأحكام.

أضاف البيان أن الخطوة تأتى فى ضوء استراتيجية البنك لتقديم خدمات مصرفية متنوعة ومنها الودائع قصيرة الأجل التى تلبى احتياجات العملاء الراغبين فى استثمار أموالهم لفترات قصيرة وتتمتع بالامتيازات التالية:

إتاحة الوديعة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، واستلام الفائدة مقدماً فى نفس اليوم، وإمكانية الاقتراض بضمان الوديعة طبقا للشروط والأحكام، وسعر فائدة تنافسى وفقا لمدة الوديعة.

وفى هذا السياق، قال شريف ندا رئيس مجموعة التجزئة المصرفية وشبكة الفروع فى aiBANK، أن البنك يسعى جاهدًا لتحقيق أقصى استفادة لعملائه، وصممت الوديعة بهدف صرف العائد بالكامل عند ربط الوديعة، مما يتيح للعملاء الاستفادة من الفوائد مقدماً وتجنب أى تغييرات فى الأسعار فى ظل التحديات المحلية والعالمية الحالية.

ومن ناحية أخرى، أضاف محمد عبد المنصف، رئيس تطوير منتجات التجزئة المصرفية فى aiBANK، أن البنك يتطلع إلى الاستحواذ على حصة أكبر من السوق المصرفى ضمن جهوده الرامية للتوسع فى مصر ومواكبة مستجدات السوق المصرفى، من خلال تقديم منتجات مصرفية جديدة تستهدف شرائح مختلفة من العملاء الأفراد والشركات، فعلى سبيل المثال تم إصدار شهادات بالجنيه المصرى لمدة ثلاث سنوات بعائد سنوى يصل إلى 18% وهى متاحة للعملاء الأفراد فقط، بالإضافة إلى إطلاق شهادات بالدولار الأمريكى لمدة ثلاث سنوات بعائد سنوى يصل إلى 5.30%، وأيضاً إطلاق حساب توفير بلس بعائد يصل إلى 15% يصرف شهرياً.

ويعمل aiBANK على تقديم خدماته من خلال شبكة تضم 33 فرعاً فى جميع أنحاء الجمهورية، ويواصل التوسع وافتتاح فروع جديدة فى محافظات القاهرة والدلتا ومنطقة الصعيد خلال الفترة المقبلة، بهدف توفير الخدمات المصرفية لأكبر عدد من العملاء.

كما يعمل البنك على توسيع شبكة الصراف الآلى ATM لتغطى أغلب المناطق الحيوية، بهدف توفير التواجد الملائم سهولة الوصول للعملاء فى أى وقت ومكان.