“الاستثمار العربى” يطلق وديعة“سلم واستلم” بعائد يصل إلى 15% يصرف مقدماً - جريدة البورصة
التاريخ
9/6/2023 2:04:04 PM
(MENAFN- Al-BoNews) >
أطلق اليوم بنك الاستثمار العربى“aiBANK”، وديعة“سلم واستلم” بعائد يصل إلى 15% يصرف مقدماً وبحد أدنى لربط الوديعة 500 ألف جنيه ومضاعفاتها بدون حد أقصى.
وقال البنك فى بيان له إن الوديعة تتاح بآجال تصل إلى 6 أشهر مع إمكانية الاسترداد فى أى وقت طبقا للشروط والأحكام.
أضاف البيان أن الخطوة تأتى فى ضوء استراتيجية البنك لتقديم خدمات مصرفية متنوعة ومنها الودائع قصيرة الأجل التى تلبى احتياجات العملاء الراغبين فى استثمار أموالهم لفترات قصيرة وتتمتع بالامتيازات التالية:
إتاحة الوديعة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، واستلام الفائدة مقدماً فى نفس اليوم، وإمكانية الاقتراض بضمان الوديعة طبقا للشروط والأحكام، وسعر فائدة تنافسى وفقا لمدة الوديعة.
وفى هذا السياق، قال شريف ندا رئيس مجموعة التجزئة المصرفية وشبكة الفروع فى aiBANK، أن البنك يسعى جاهدًا لتحقيق أقصى استفادة لعملائه، وصممت الوديعة بهدف صرف العائد بالكامل عند ربط الوديعة، مما يتيح للعملاء الاستفادة من الفوائد مقدماً وتجنب أى تغييرات فى الأسعار فى ظل التحديات المحلية والعالمية الحالية.
ومن ناحية أخرى، أضاف محمد عبد المنصف، رئيس تطوير منتجات التجزئة المصرفية فى aiBANK، أن البنك يتطلع إلى الاستحواذ على حصة أكبر من السوق المصرفى ضمن جهوده الرامية للتوسع فى مصر ومواكبة مستجدات السوق المصرفى، من خلال تقديم منتجات مصرفية جديدة تستهدف شرائح مختلفة من العملاء الأفراد والشركات، فعلى سبيل المثال تم إصدار شهادات بالجنيه المصرى لمدة ثلاث سنوات بعائد سنوى يصل إلى 18% وهى متاحة للعملاء الأفراد فقط، بالإضافة إلى إطلاق شهادات بالدولار الأمريكى لمدة ثلاث سنوات بعائد سنوى يصل إلى 5.30%، وأيضاً إطلاق حساب توفير بلس بعائد يصل إلى 15% يصرف شهرياً.
ويعمل aiBANK على تقديم خدماته من خلال شبكة تضم 33 فرعاً فى جميع أنحاء الجمهورية، ويواصل التوسع وافتتاح فروع جديدة فى محافظات القاهرة والدلتا ومنطقة الصعيد خلال الفترة المقبلة، بهدف توفير الخدمات المصرفية لأكبر عدد من العملاء.
كما يعمل البنك على توسيع شبكة الصراف الآلى ATM لتغطى أغلب المناطق الحيوية، بهدف توفير التواجد الملائم سهولة الوصول للعملاء فى أى وقت ومكان. ويأتى ذلك فى أعقاب توقيع بروتوكول تعاون طويل الأجل مع شركة فيزا لتقديم باقة متكاملة من المنتجات والخدمات فى مجال تكنولوجيا المدفوعات الرقمية وإطلاق aiPremier Elite التى تقدم باقة من المزايا والخدمات لشريحة كبار العملاء.
MENAFN06092023000202011048ID1107020670
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.