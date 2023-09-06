وقال“أندرو بيلي” خلال جلسة استماع أمام لجنة الخزانة:“أعتقد أننا أصبحنا أقرب الآن إلى قمة دورة تشديد السياسة النقدية، ولذلك لا أقول إننا وصلنا لأن لدينا اجتماعًا قادمًا”، حسبما نقلت“رويترز”.

وقال“بيلي”:“العديد من المؤشرات تتحرك كما نتوقع، وتشير إلى أن انخفاض التضخم سيستمر، وكما قلت عدة مرات، أعتقد أنه سيكون ملحوظًا بحلول نهاية هذا العام، لكن هل سنرى توقعات التضخم تستمر في التراجع مع انخفاض التضخم الأساسي؟”.

وأضاف“بيلي”، أنه لم يتضح بعد ما إذا تراجع الضغوط التضخمية سيبطئ وتيرة نمو الأجور التي بلغت مؤخرا مستوى قياسيًا.

وبالنسبة لبيانات التضخم قال“بيلي”:“ربما سنشهد ارتفاعًا، لأن أسعار الوقود زادت قليلاً في أغسطس من هذا العام، مقارنة بتراجعها في أغسطس من العام الماضي”.

وعن نهج السياسة النقدية، أوضح محافظ البنك المركزي، أنه أصبح أكثر اعتماداً على الأدلة والبيانات، مع اعتقاده أن السياسة أصبحت حاليًا ذات تأثير مقيد للضغوط التضخمية.

وفي نفس السياق، قال“جون كونليف” نائب المحافظ:“نتلقى إشارات مختلطة حاليًا، ما زلنا نشهد نموًا قويًا في الأجور وتضخمًا في أسعار الخدمات، لكننا بدأنا أيضًا نرى بعض التباطؤ في سوق العمل”.

يأتي حديث صناع السياسة من البنك المركزي إلى المشرعين، بعد شهر من رفع أسعار الفائدة للمرة الرابعة عشرة على التوالي في محاولة لكبح جماح التضخم ، في ظل توقعات أن يتم رفع تكاليف الاقتراض مرة أخرى في وقت لاحق من هذا الشهر، ليصل سعر الفائدة إلى 5.5%.