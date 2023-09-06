محافظ بنك إنجلترا: اقتربنا من ذروة دورة التشديد النقدى - جريدة البورصة
التاريخ
9/6/2023 2:04:04 PM
(MENAFN- Al-BoNews) > صرح محافظ بنك إنجلترا ، اليوم الأربعاء، بأنه يعتقد باقتراب البنك المركزي من إنهاء زيادات أسعار الفائدة، وفقًا للبيانات المتاحة.
وقال“أندرو بيلي” خلال جلسة استماع أمام لجنة الخزانة:“أعتقد أننا أصبحنا أقرب الآن إلى قمة دورة تشديد السياسة النقدية، ولذلك لا أقول إننا وصلنا لأن لدينا اجتماعًا قادمًا”، حسبما نقلت“رويترز”.
وقال“بيلي”:“العديد من المؤشرات تتحرك كما نتوقع، وتشير إلى أن انخفاض التضخم سيستمر، وكما قلت عدة مرات، أعتقد أنه سيكون ملحوظًا بحلول نهاية هذا العام، لكن هل سنرى توقعات التضخم تستمر في التراجع مع انخفاض التضخم الأساسي؟”.
وأضاف“بيلي”، أنه لم يتضح بعد ما إذا تراجع الضغوط التضخمية سيبطئ وتيرة نمو الأجور التي بلغت مؤخرا مستوى قياسيًا.
وبالنسبة لبيانات التضخم قال“بيلي”:“ربما سنشهد ارتفاعًا، لأن أسعار الوقود زادت قليلاً في أغسطس من هذا العام، مقارنة بتراجعها في أغسطس من العام الماضي”.
وعن نهج السياسة النقدية، أوضح محافظ البنك المركزي، أنه أصبح أكثر اعتماداً على الأدلة والبيانات، مع اعتقاده أن السياسة أصبحت حاليًا ذات تأثير مقيد للضغوط التضخمية.
وفي نفس السياق، قال“جون كونليف” نائب المحافظ:“نتلقى إشارات مختلطة حاليًا، ما زلنا نشهد نموًا قويًا في الأجور وتضخمًا في أسعار الخدمات، لكننا بدأنا أيضًا نرى بعض التباطؤ في سوق العمل”.
يأتي حديث صناع السياسة من البنك المركزي إلى المشرعين، بعد شهر من رفع أسعار الفائدة للمرة الرابعة عشرة على التوالي في محاولة لكبح جماح التضخم ، في ظل توقعات أن يتم رفع تكاليف الاقتراض مرة أخرى في وقت لاحق من هذا الشهر، ليصل سعر الفائدة إلى 5.5%. أرقام
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