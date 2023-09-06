وبحسب الوكالة، فإن زيادة الاحتفاظ بالاحتياطيات دليل آخر على تجنب المخاطرة من جانب قطاع لايزال يحاول استعادة مكانته بعد سلسلة من إخفاقات البنوك فى فصل الربيع، وهو ما قد يؤدى إلى تقييد الإقراض.

وقال ديفيد فانجر، نائب الرئيس الأول فى وكالة موديز للتصنيف الائتمانى، إن هذه استجابة منطقية لتباطؤ الاقتصاد وخاصة بعد سيناريو سحب الودائع خارج القطاع المصرفى.

أضاف :”ما حدث فى مارس كان بمثابة جرس إنذار كبير”، وأدى انهيار بنك سيليكون فالى، وسيجنتشر بنك فى مارس، إلى عمليات سحب ضخمة للودائع وتجدد التركيز على الصحة المالية للمقرضين.

وفي الآونة الأخيرة، تضرر القطاع من تخفيضات التصنيف عندما خفضت وكالة ستاندرد آند بورز الشهر الماضى التصنيفات الائتمانية، وعدلت توقعاتها للعديد من البنوك الأمريكية، فى أعقاب خطوة مماثلة من قبل وكالة موديز.

وبلغ إجمالى السيولة النقدية للبنوك الأمريكية 3.26 تريليون دولار بنهاية 23 أغسطس، بزيادة 5.4% عن نهاية عام 2022، وكان ذلك أعلى بكثير من المستويات المعتادة قبل الوباء، رغم انخفاضه عن الأسابيع التي تلت مباشرة فشل البنوك فى مارس، وفقًا لبيانات الاحتياطي الفيدرالى.

وامتنعت البنوك الكبرى، بما في ذلك بنك جيه بي مورجان وبنك أوف أمريكا، عن التعليق بما يتجاوز الإفصاحات، لكنها أشارت إلى تعليقات مديريها التنفيذيين حول أسباب مثل تقليص الاحتياطى الفيدرالى ميزانيته العمومية، وانخفاض الودائع وارتفاع أسعار الفائدة قصيرة الأجل.

أدى فشل بنك“سيليكون فالى” إلى اندفاع مفاجئ نحو الأصول ذات السيولة المرتفعة فى البنوك، والتى قامت في غضون أسبوعين بتجميع سيولة تصل إلى 3.49 تريليون دولار، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2022، ورغم أنه تراجع منذ ذلك الحين، لكنه لايزال أعلى بمرتين تقريبًا مما كان عليه قبل الوباء.