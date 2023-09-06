اتفاقية بين“أبوظبي للصادرات” و”الأهلي المصري” لفتح خط ائتمان بـ100 مليون دولار - جريدة البورصة
التاريخ
9/6/2023 2:04:03 PM
(MENAFN- Al-BoNews) >
وقع مكتب أبوظبي للصادرات“أدكس”، التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، اتفاقية مع البنك الأهلي المصري لفتح خط ائتمان بقيمة 100 مليون دولار.
وتستهدف الاتفاقية تنمية التعاون الاقتصادي والتجاري بين الإمارات ومصر، وتشجيع الشركات الوطنية على تصدير منتجاتها من السلع والخدمات وتعزيز تواجدها في السوق المصرية.
وقال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن الاتفاقية تأتي استمرارا لثقة المؤسسات العالمية في السوق والاقتصاد المصري، كما تأتي تقديرا لدور البنك في تنمية الاقتصاد القومي، وستسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون، كما تعزز الجهود التي يبذلها مكتب أبوظبي للصادرات لدعم الأنشطة الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
وقال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، رئيس اللجنة التنفيذية للصادرات، لمكتب أبوظبي للصادرات، إن التمويل الذي سيوفره“أدكس” يشكل خطوة مهمة تسهم في تنمية الاقتصاد الإمارات، وإيجاد شراكة استراتيجية تدعم العلاقات التجارية بين البلدين.
وفي وقت سابق من الشهر الماضي ، وقعت وزارتا التعاون الدولي، والمالية، والهيئة العامة للسلع التموينية المصرية، مع مكتب أبوظبي للصادرات، اتفاقية برنامج التمويل الدوار بقيمة 100 مليون دولار لمدة خمس سنوات بإجمالي 500 مليون دولار، بهدف تمويل واردات القمح.
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