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اتفاقية بين“أبوظبي للصادرات” و”الأهلي المصري” لفتح خط ائتمان بـ100 مليون دولار - جريدة البورصة

9/6/2023 2:04:03 PM
(MENAFN- Al-BoNews) > وقع مكتب أبوظبي للصادرات“أدكس”، التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، اتفاقية مع البنك الأهلي المصري لفتح خط ائتمان بقيمة 100 مليون دولار.

وتستهدف الاتفاقية تنمية التعاون الاقتصادي والتجاري بين الإمارات ومصر، وتشجيع الشركات الوطنية على تصدير منتجاتها من السلع والخدمات وتعزيز تواجدها في السوق المصرية.

وقال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن الاتفاقية تأتي استمرارا لثقة المؤسسات العالمية في السوق والاقتصاد المصري، كما تأتي تقديرا لدور البنك في تنمية الاقتصاد القومي، وستسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون، كما تعزز الجهود التي يبذلها مكتب أبوظبي للصادرات لدعم الأنشطة الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وقال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، رئيس اللجنة التنفيذية للصادرات، لمكتب أبوظبي للصادرات، إن التمويل الذي سيوفره“أدكس” يشكل خطوة مهمة تسهم في تنمية الاقتصاد الإمارات، وإيجاد شراكة استراتيجية تدعم العلاقات التجارية بين البلدين.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي ، وقعت وزارتا التعاون الدولي، والمالية، والهيئة العامة للسلع التموينية المصرية، مع مكتب أبوظبي للصادرات، اتفاقية برنامج التمويل الدوار بقيمة 100 مليون دولار لمدة خمس سنوات بإجمالي 500 مليون دولار، بهدف تمويل واردات القمح.

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