توقع تقرير حديث لبنك الاستثمار السويسرى، كريدى سويس، انخفاض قيمة الجنيه بنحو 20%، ولم يستبعد أن تزيد على ذلك فى ظل الأوضاع الحالية، خاصة أن السوق الموازى يسعر وفق خفض 40%.

وقال البنك، فى تقريره، إنَّ توقيت خفض الجنيه لا يزال غير محسوم بنسبة كبيرة، لكنها خطوة لا بد منها، فى ظل عدم استدامة الوضع الحالى، ورهن صندوق النقد الدولى تقديم الدعم باتخاذ تلك الخطوة.

أضاف أن الأكثر من ذلك أن مستهدفات جذب استثمارات أجنبية مباشرة واستثمارات المحافظ المالية سيكون من الصعب تحقيقها ما لم يحدث تخفيض للجنيه.

وحذر من أنه كلما تأخرت الحكومة فى اتخاذ تلك الخطوة كان التخفيض أكبر ومخرجاته أكثر تقلباً.

وأشار إلى أن التأخر فى تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار يؤثر على سرعة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية المعلن من قبل الدولة، وكذلك الـ50 شركة التى تعدها مؤسسة التمويل الدولية مستشار الحكومة فى برنامج الطروحات.

وقال ((كريدى سويس))، إنَّ احتمالية تخلف مصر عن سداد ديونها ضعيفة للغاية، خاصة أنها تحظى بدعم كبير من مؤسسات الإقراض والحلفاء السياسيين.

وأضاف البنك فى توقعاته لمصر الصادرة الشهر الجارى، أنه لا يمكن استبعاد مخاطر إعادة هيكلة الديون بالتراضى، ما سيسمح بجدول زمنى أسهل لسداد الديون دون إثارة أمر التخلف عن السداد أو اللجوء لمبادلة مخاطر الائتمان.

ولفت التقرير إلى اقتراب المبلغ الذى جمعته من الطروحات الحكومية، بقيمة 2 مليار دولار من القيمة التى حددها صندوق النقد الدولى لهذه السنة المالية، ومن هذا المنظور، فقد كان تطوراً إيجابياً.

ومع ذلك، فإنَّ التأخير الطويل فى بدء تنفيذ عملية الطروحات كان محبطاً للمحللين والمستثمرين الذين ينظرون إلى حجم الإصلاح الاقتصادى الشامل المطلوب.

وبدأت الحكومة عملية الطروحات التى طال انتظارها ببيع ثمانية كيانات مملوكة للدولة، ما جمع 1.9 مليار دولار، منها 1.65 مليار دولار بالعملة الصعبة.

وجاء الجزء الأكبر من العائدات من ثلاث شركات تعمل فى صناعة النفط، ومن المقرر الإعلان عن صفقات أخرى بقيمة مليار دولار ((قريباً)).

جاءت توقعات كريدى ((سويس)) قبل الإعلان الأخير عن بيع حصة تقترب من ثلث الشركة الشرقية للدخان بقيمة 625 مليون دولار.

ويعتقد معدو التقرير أن سبب التأخير فى تنفيذ الطروحات هو الفجوة القائمة بين سعر البيع الذى كانت الحكومة المصرية تهدف إلى تحقيقه وما كان المستثمرون على استعداد لدفعه؛ بسبب توقعات تراجع الجنيه.

ولفت إلى أن عدم رغبة الحكومة بشكل واضح فى خفض قيمة العملة فى الوقت الحالى، ليس علامة جيدة بالنسبة للشركات الـ24 الأخرى المملوكة للدولة التى تم إدراجها فى القائمة المختصرة للطروحات المرتقبة، والخمسين الإضافية التى تخطط مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى لتقديم المشورة للحكومة فيها.

وأشار ((كريدى سويس)) إلى أن بيئة الاقتصاد الكلى لا تزال ضعيفة بشكل عام، خاصة مع وجود مؤشر مديرى المشتريات الرئيسى فى منطقة الانكماش (أقل من 50 نقطة) لمدة 33 شهراً متتالياً منذ عامين، وشهد هذا الربع تباطؤاً كبيراً فنمو القروض، على الرغم من أنه يظل مرتفعاً جداً عند 30% على أساس سنوى من حيث القيمة المطلقة.

وأضاف التقرير أن قطاعات التصدير والمنتجة للعملة الخضراء تعرضت لضغوط كثيرة، منها انخفاض الصادرات غير النفطية وتحويلات العاملين بشكل حاد، وعلى الرغم من تفهم محللى ((كريدى سويس)) أن ذلك يعود للمخاوف المتعلقة بالعملة، فإنه تمت إعادة توجيه تدفقات التحويلات إلى السوق السوداء، بالإضافة إلى تقلص إنتاج الغاز بشكل كبير على خلفية انخفاض الأسعار.