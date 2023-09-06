1.5 مليار جنيه استثمارات الأعمال الإنشائية في مشروع تطوير“دمياط للغزل”
التاريخ
9/6/2023 2:03:47 PM
(MENAFN- Al-BoNews) إنشاء أول مصنع لإنتاج أقمشة الجينز بطاقة إنتاجية تصل إلى 32 مليون متر سنويا
قال محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، إن إجمالي استثمارات الأعمال الإنشائية في مشروع تطوير شركة دمياط للغزل والنسيج تبلغ نحو 1.5 مليار جنيه، وأن تكلفة الماكينات الحديثة الجاري توريدها لمصانع الشركة تبلغ نحو 67.3 مليون يورو.
قام وزير قطاع الأعمال العام، بجولة في شركة دمياط للغزل والنسيج التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، تفقد خلالها أعمال البناء والإنشاءات الخاصة بالمصانع الجديدة ومن بينها أول مصنع لإنتاج أقمشة الجينز داخل قطاع الغزل والنسيج التابع للوزارة والذي تصل طاقته الإنتاجية إلى 32 مليون متر سنويا.
واستعرض الوزير، المخطط العام لإدارة أصول الشركة وخطة التطوير في إطار المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج.
وأشار خلال اجتماعه بمسئولي الشركة والاستشاري المسئول وعدد من مقاولى التنفيذ، إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج وما يتم ضخه من استثمارات ضخمة لاستعادة الريادة عالميًا في هذا القطاع، مؤكدا أن مشروع التطوير شامل ومتكامل بدءًا من زراعة القطن وتنظيم عمليات التداول والتجارة مرورًا بالحلج والتصنيع وصولًا إلى المنتج النهائي والتسويق.
وراجع الوزير الموقف الحالي للمشروع بكافة مكوناته ومراحله ومستجدات الأعمال وفق المخطط الزمني المحدد ومعدلات التنفيذ، والطاقة الإنتاجية وخطة التسويق والتكنولوجيا الجديدة التي سيتم استخدامها، وتدريب العاملين.
وأوضح أن مشروع تطوير شركة دمياط يتضمن إنشاء مصانع جديدة لإنتاج أقمشة الجينز على مساحة 107 آلاف متر بطاقات إنتاجية نحو 69 طن غزل يوميًا شاملة التجهيزات والصباغة لإنتاج 88 ألف متر طولي من قماش الجينز، ليصبح إجمالي الإنتاج السنوي المستهدف حوالي 32 مليون متر من الأقمشة.
كما استعرض كميات الخامات اللازمة للإنتاج، ومراحل العملية الإنتاجية بداية من توفير الخامات مرورا بالغزل وتحضيرات النسيج وعملية النسج وصولًا إلى التجهيز والتشطيب والفحص والجودة.
وأكد أهمية مواصلة الاهتمام ببرامج تدريب وإعادة تأهيل العمالة للتعامل مع الماكينات الحديثة والتعاون في ذلك مع مركز التدريب بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وبرامج رفع وعي العاملين بأهمية المشروع العملاق لتطوير الصناعة، وكذلك تطوير البنية التحتية لنظم وتكنولوجيا المعلومات وبرنامج تخطيط موارد الشركات ERP في إطار التحول الرقمي.
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