القاهرة تستضيف اجتماعات اللجنة المصرية السعودية المشتركة

وذكرت وزارة التجارة والصناعة، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن أعمال الاجتماع الثاني لفريق العمل تعقد على مستوى الخبراء والمسؤولين من البلدين برئاسة الدكتورة أمانى الوصال رئيس قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة عن الجانب المصري، وعن الجانب السعودي عبد العزيز السكران وكيل المحافظ للعلاقات الدولية بالهيئة العامة للتجارة الخارجية، وبمشاركة عدد من الوزارات والجهات المعنية بالبلدين ورؤساء الهيئات الحكومية.

وأضافت أن هذا الاجتماع يأتي وفقاً لتوصية اللجنة المشتركة بأن يتم عقد اجتماعين خلال كل دورة لفريق عمل معني بمتابعة الموقف التنفيذي للتوصيات الصادرة عن أعمال الدورة يتكون من المعنيين والمختصين من الوزارات والجهات المختلفة بكافة الموضوعات التي تخدم مصالح البلدين الشقيقين ومنها الموضوعات التجارية والصناعية والاجتماعية والثقافية والإعلامية والأمنية وموضوعات الإسكان والبترول والطاقة والتعليم والسياحة وعدد من الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

وأشارت إلى أن تلك الاجتماعات تعد فرصة للتأكيد على زيادة حجم التعاون والتنسيق الدائم بين بين كافة الجهات المعنية في البلدين الشقيقين في كافة المحافل الإقليمية والدولية والتي تنعكس بالإيجاب على مجمل العلاقات بين مصر والمملكة.

تجدر الإشارة الى أنه يتم خلال الاجتماع الثاني لفريق العمل استكمال متابعة الموقف التنفيذي للتوصيات الصادرة عن اجتماعات اللجنة المصرية السعودية المشتركة في دورتها السابعة عشر، والتوصل الى الصيغة النهائية لعدد من مشاريع مذكرات التفاهم في مجالات المعارض وحماية المستهلك والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والرقابة المصرفية والقوى العاملة والتعاون الجيولوجي والتعاون الصناعي والإعلام المرئي والمسموع وذلك تمهيدا للتوقيع عليها خلال أعمال الدورة القادمة للجنة بدورتها الثامنة عشر.