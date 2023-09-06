“التنمية الصناعية” تقرر مد سحب كراسات حجز 790 قطعة أرض حتى 14 سبتمبر
التاريخ
9/6/2023 2:03:46 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
قررت هيئة التنمية الصناعية، مد سحب الكراسات لحجز 790 قطعة أرض صناعية حتى 14 سبتمبر الجاري بدلا من 6 سبتمبر.
يأتي ذلك نظرا للإقبال الكبير من المستثمرين ورواد الأعمال على التقدم لحجز أراضي صناعية مرفقة كانت الهيئة قد أعلنت عنها، وذلك تيسيرًا على المستثمرين ومنح مزيد من الوقت للإطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة إلكترونيًا.
وأكدت الهيئة، استمرار تلقي طلبات الحجز من المستثمرين الصناعيين، ممن قاموا بسحب كراسات الشروط منذ بدء الطرح، حتى 27 سبتمبر على الأراضى المطروحة، البالغ مساحتها الإجمالية 1.7 مليون م2، للتخصيص بنظام التمليك أو حق الانتفاع وبتيسيرات كبيرة للمستثمرين.
ويتم سحب الكراسات وحجز الأراضى بطريقة إلكترونية بالكامل (أونلاين) عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئ، ثم اختيار (خريطة الاستثمار الصناعي).
ودعت الهيئة مجددا المستثمرين الصناعيين الجادين إلى سرعة التقدم على الأراضي المطروحة وكذلك الفرص الاستثمارية الواعدة التى أعلنت عنها الهيئة عبر الموقع بالتزامن مع هذا الطرح، وعددها 152 فرصة صناعية مميزة تسد فجوة استيرادية كبيرة وذلك لتعميق التصنيع المحلي بها في ظل حزمة التيسيرات والحوافز المالية والمستندية التى أعلنت عنها الهيئة.
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