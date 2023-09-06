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“التنمية الصناعية” تقرر مد سحب كراسات حجز 790 قطعة أرض حتى 14 سبتمبر

9/6/2023 2:03:46 PM
(MENAFN- Al-BoNews) قررت هيئة التنمية الصناعية، مد سحب الكراسات لحجز 790 قطعة أرض صناعية حتى 14 سبتمبر الجاري بدلا من 6 سبتمبر.

يأتي ذلك نظرا للإقبال الكبير من المستثمرين ورواد الأعمال على التقدم لحجز أراضي صناعية مرفقة كانت الهيئة قد أعلنت عنها، وذلك تيسيرًا على المستثمرين ومنح مزيد من الوقت للإطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة إلكترونيًا.

وأكدت الهيئة، استمرار تلقي طلبات الحجز من المستثمرين الصناعيين، ممن قاموا بسحب كراسات الشروط منذ بدء الطرح، حتى 27 سبتمبر على الأراضى المطروحة، البالغ مساحتها الإجمالية 1.7 مليون م2، للتخصيص بنظام التمليك أو حق الانتفاع وبتيسيرات كبيرة للمستثمرين.

ويتم سحب الكراسات وحجز الأراضى بطريقة إلكترونية بالكامل (أونلاين) عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئ، ثم اختيار (خريطة الاستثمار الصناعي).

ودعت الهيئة مجددا المستثمرين الصناعيين الجادين إلى سرعة التقدم على الأراضي المطروحة وكذلك الفرص الاستثمارية الواعدة التى أعلنت عنها الهيئة عبر الموقع بالتزامن مع هذا الطرح، وعددها 152 فرصة صناعية مميزة تسد فجوة استيرادية كبيرة وذلك لتعميق التصنيع المحلي بها في ظل حزمة التيسيرات والحوافز المالية والمستندية التى أعلنت عنها الهيئة.

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