“القابضة للصوامع” تشارك في تأسيس شركة“فيروم مصر”

“القابضة للصوامع” تشارك في تأسيس شركة“فيروم مصر”
التاريخ
9/6/2023 2:03:46 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
أحيط مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، باشتراك الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين في تأسيس شركة مساهمة مصرية باسم“شركة فيروم مصر” لإنتاج الصوامع.
يأتي ذلك في إطار جهود توطين صناعة الصوامع في مصر.
وكان علي المصيلحي وزير التموين، قد أعلن خلال شهر مايو الماضي أن إجمالي تكلفة المشروع القومي للصوامع حتى الآن بلغت 7.7 مليار جنيه.
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