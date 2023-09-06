Wednesday, 06 September 2023 11:43 GMT

“القابضة للصوامع” تشارك في تأسيس شركة“فيروم مصر”

9/6/2023 2:03:46 PM
(MENAFN- Al-BoNews) أحيط مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، باشتراك الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين في تأسيس شركة مساهمة مصرية باسم“شركة فيروم مصر” لإنتاج الصوامع.

يأتي ذلك في إطار جهود توطين صناعة الصوامع في مصر.

وكان علي المصيلحي وزير التموين، قد أعلن خلال شهر مايو الماضي أن إجمالي تكلفة المشروع القومي للصوامع حتى الآن بلغت 7.7 مليار جنيه.

MENAFN06092023000202011048ID1107020659

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث