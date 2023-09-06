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شركات الطيران الأمريكية تحذر من ضغوط التكاليف بعد ارتفاع أسعار الوقود 30%

9/6/2023 2:02:51 PM
(MENAFN- Al-BoNews) حذرت كبرى شركات الطيران الأمريكية من ارتفاع أسعار وقود الطائرات، وسط تزايد تكاليف التشغيل لديها بشكل عام خلال موسم الصيف.

وأشار تكتل صناعة الخطوط الجوية الأمريكية في بيان، إلى ارتفاع متوسط سعر وقود الطائرات بنسبة 30% إلى 3.18 دولار للجالون الثلاثاء، مقارنة بمتوسط سعر الجالون في الخامس من يوليو الماضي.

وتمثل تكاليف الوقود والعمالة البنود التشغيلية الأكبر بالنسبة لشركات الطيران، الأمر الذي دفع شركة“ساوث ويست إيرلاينز” إلى خفض توقعاتها لإيرادات الربع الجاري بنسبة 5% إلى 7% مقارنة بالربع المناظر من العام الماضي.

وأوضحت الشركة في تقرير إفصاح قدمته في وقت سابق للبورصة أنها رفعت توقعاتها لمتوسط سعر جالون الوقود من نطاق 2.55 دولار و2.65 دولار، إلى ما بين 2.70 دولار و2.80 دولار خلال الربع الجاري.

وحذرت“ألاسكا إيرلاينز” من انخفاض هامش الربح قبل الضرائب نتيجة ارتفاع تكلفة الوقود، بينما رفعت“يونايتد إيرلاينز” من توقعاتها لسعر الوقود من 2.80 دولار للجالون إلى 3.05 دولار، مع الإبقاء على توقعاتها بشأن الإيرادات خلال الربع الثالث.

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