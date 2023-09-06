شركات الطيران الأمريكية تحذر من ضغوط التكاليف بعد ارتفاع أسعار الوقود 30%
التاريخ
9/6/2023 2:02:51 PM
(MENAFN- Al-BoNews) حذرت كبرى شركات الطيران الأمريكية من ارتفاع أسعار وقود الطائرات، وسط تزايد تكاليف التشغيل لديها بشكل عام خلال موسم الصيف.
وأشار تكتل صناعة الخطوط الجوية الأمريكية في بيان، إلى ارتفاع متوسط سعر وقود الطائرات بنسبة 30% إلى 3.18 دولار للجالون الثلاثاء، مقارنة بمتوسط سعر الجالون في الخامس من يوليو الماضي.
وتمثل تكاليف الوقود والعمالة البنود التشغيلية الأكبر بالنسبة لشركات الطيران، الأمر الذي دفع شركة“ساوث ويست إيرلاينز” إلى خفض توقعاتها لإيرادات الربع الجاري بنسبة 5% إلى 7% مقارنة بالربع المناظر من العام الماضي.
وأوضحت الشركة في تقرير إفصاح قدمته في وقت سابق للبورصة أنها رفعت توقعاتها لمتوسط سعر جالون الوقود من نطاق 2.55 دولار و2.65 دولار، إلى ما بين 2.70 دولار و2.80 دولار خلال الربع الجاري.
وحذرت“ألاسكا إيرلاينز” من انخفاض هامش الربح قبل الضرائب نتيجة ارتفاع تكلفة الوقود، بينما رفعت“يونايتد إيرلاينز” من توقعاتها لسعر الوقود من 2.80 دولار للجالون إلى 3.05 دولار، مع الإبقاء على توقعاتها بشأن الإيرادات خلال الربع الثالث.
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