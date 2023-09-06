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الحكومة توافق على مشاركة قطع أثرية بمعرض”أفريقيا وبيزنطة” فى أمريكا

9/6/2023 2:02:51 PM
(MENAFN- Al-BoNews) وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، على مشاركة عدد من القطع الأثرية من مقتنيات المتحف المصري بالتحرير، والمتحف القبطي، ودير سانت كاترين بمعرض“أفريقيا وبيزنطة”، المزمع إقامته بمتحف“المتروبوليتان” بنيويورك خلال الفترة من 13 نوفمبر المقبل وحتى 3 مارس 2024، ومتحف“كليفلاند” للفن في كليفلاند بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 14 أبريل 2024 حتى 21 يوليو 2024.

وفي سياق أخر، اعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات الحادي والثلاثين المنعقد على مدار أربع جلسات بدأت من 3 نوفمبر 2022 حتى 18 مايو 2023.

استعرض مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، الخطة المقترحة من جانب وزارة الصحة والسكان في إطار الجاهزية للتعامل مع توقف القلب المفاجئ، باعتباره ظاهرة صحية طارئة كثيرة الشيوع تستلزم التدخل السريع.

وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن الخطة تستهدف تبني نشر أجهزة إزالة الرجفان القلبي بالأماكن العامة وفي مقدمتها المطارات، والمولات، والحدائق، والمتنزهات، ودور العبادة الكبرى.

وأضاف أن الخطة تتضمن مقترحات تتضمن العمل على تيسير عملية الوصول إلى أماكن تواجد تلك الأجهزة عند توفيرها بالأماكن المستهدفة، من خلال ربطها بنظام التتبع GPS لجعل أماكنها معروفة للجميع من خلال الهواتف الذكية، إلى جانب تنفيذ خطة تدريبية تشمل الفئات العاملة والمتطوعة على استخدام الجهاز بهدف إنقاذ حياة المواطنين، وذلك ضمن سعي الوزارة لتبني التجارب والمبادرات العالمية التي حققت نجاحاً في توفير الرعاية الصحية والارتقاء بالخدمات المقدمة من جانب القطاع الصحي.

وتم التوجيه بإعداد دراسة وافية عن هذا الملف، وآليات تنفيذ هذه الخطة، وإعادة العرض على مجلس الوزراء.


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