الحكومة توافق على مشاركة قطع أثرية بمعرض”أفريقيا وبيزنطة” فى أمريكا
التاريخ
9/6/2023 2:02:51 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، على مشاركة عدد من القطع الأثرية من مقتنيات المتحف المصري بالتحرير، والمتحف القبطي، ودير سانت كاترين بمعرض“أفريقيا وبيزنطة”، المزمع إقامته بمتحف“المتروبوليتان” بنيويورك خلال الفترة من 13 نوفمبر المقبل وحتى 3 مارس 2024، ومتحف“كليفلاند” للفن في كليفلاند بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 14 أبريل 2024 حتى 21 يوليو 2024.
وفي سياق أخر، اعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات الحادي والثلاثين المنعقد على مدار أربع جلسات بدأت من 3 نوفمبر 2022 حتى 18 مايو 2023.
استعرض مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، الخطة المقترحة من جانب وزارة الصحة والسكان في إطار الجاهزية للتعامل مع توقف القلب المفاجئ، باعتباره ظاهرة صحية طارئة كثيرة الشيوع تستلزم التدخل السريع.
وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن الخطة تستهدف تبني نشر أجهزة إزالة الرجفان القلبي بالأماكن العامة وفي مقدمتها المطارات، والمولات، والحدائق، والمتنزهات، ودور العبادة الكبرى.
وأضاف أن الخطة تتضمن مقترحات تتضمن العمل على تيسير عملية الوصول إلى أماكن تواجد تلك الأجهزة عند توفيرها بالأماكن المستهدفة، من خلال ربطها بنظام التتبع GPS لجعل أماكنها معروفة للجميع من خلال الهواتف الذكية، إلى جانب تنفيذ خطة تدريبية تشمل الفئات العاملة والمتطوعة على استخدام الجهاز بهدف إنقاذ حياة المواطنين، وذلك ضمن سعي الوزارة لتبني التجارب والمبادرات العالمية التي حققت نجاحاً في توفير الرعاية الصحية والارتقاء بالخدمات المقدمة من جانب القطاع الصحي.
وتم التوجيه بإعداد دراسة وافية عن هذا الملف، وآليات تنفيذ هذه الخطة، وإعادة العرض على مجلس الوزراء.
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