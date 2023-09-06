وأضاف سامى، خلال النسخة السابعة من المائدة المستديرة“ ثنك كوميرشال “، أن سوق الوحدات السكنية شهد ارتفاعات كبيرة خلال الفترة الماضية بعد ارتفاع أسعار مواد البناء ونقص الخامات بالأسواق، لافتا إلى أن نسبة الزيادة بلغت 38%.

وأوضح سامى، أنه تم تسليم حوالى 6 آلاف وحدة سكنية خلال الربع الأول من العام الجارى، و25 ألف وحدة فى الربع الثانى من العام، متوقعا أن يصل عدد الوحدات إلى 35 ألف وحدة بنهاية 2023.

وأشار إلى أن نسبة الإشغال بالقطاع الفندقى جيدة جدا، وبلغت نحو 70% على مستوى القاهرة الكبرى.