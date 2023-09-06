“جيه إل إل”: 38% زيادة فى أسعار الوحدات السكنية منذ بداية 2023 - جريدة البورصة
التاريخ
9/6/2023 2:02:38 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
قال أيمن سامى، مدير مكتب“جيه إل إل JLl” للاستشارات العقارية، إن بعض الشركات العقارية لجأت لوقف البيع بمشروعاتها خلال الفترة الماضية لحين اتضاح الرؤية فى ظل التحديات التى يشهدها القطاع.
وأضاف سامى، خلال النسخة السابعة من المائدة المستديرة“ ثنك كوميرشال “، أن سوق الوحدات السكنية شهد ارتفاعات كبيرة خلال الفترة الماضية بعد ارتفاع أسعار مواد البناء ونقص الخامات بالأسواق، لافتا إلى أن نسبة الزيادة بلغت 38%.
وأوضح سامى، أنه تم تسليم حوالى 6 آلاف وحدة سكنية خلال الربع الأول من العام الجارى، و25 ألف وحدة فى الربع الثانى من العام، متوقعا أن يصل عدد الوحدات إلى 35 ألف وحدة بنهاية 2023.
وأشار إلى أن نسبة الإشغال بالقطاع الفندقى جيدة جدا، وبلغت نحو 70% على مستوى القاهرة الكبرى.
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