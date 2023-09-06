“كرايتيريا ديزاين”: قدمنا حلولاً لمشروعات عقارية وفرت 25% من تكلفة الإنشاء - جريدة البورصة
التاريخ
9/6/2023 2:02:38 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
قال المهندس هشام هلال، المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة كرايتيريا ديزاين جروب، إن الاستشارات المعمارية قدمت حلولا لمشاريع قائمة وفرت فى تكلفة الإنشاء على المطورين العقاريين بنسب تترواح من 15% إلى 25%.
وأضاف هلال، خلال النسخة السابعة من المائدة المستديرة“ ثنك كوميرشال “، أن شركات الاستشارات تحاول خلق التوزان وإيجاد الحلول بين القيمة والتكلفة لخلق نوعية من العقار قابلة للتصدير بمعايير عالمية.
وأوضح أن هناك دائمًا توجه نحو تصميم منتجات عقارية وإدارية وسكنية بحلول تنافس المعايير العالمية، ستستفيد بصورة أساسية من الموارد الطبيعية المتمثلة فى الشمس والهواء وغيرها.
وقال هلال، إن خلق القيمة مع خفض التكلفة يحتاج إبداع، بالإضافة إلى أنه يمنح المطور العقارى الفرصة لبيع الوحدات بتسعير أفضل فى ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
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