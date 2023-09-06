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“كرايتيريا ديزاين”: قدمنا حلولاً لمشروعات عقارية وفرت 25% من تكلفة الإنشاء - جريدة البورصة

9/6/2023 2:02:38 PM
(MENAFN- Al-BoNews) قال المهندس هشام هلال، المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة كرايتيريا ديزاين جروب، إن الاستشارات المعمارية قدمت حلولا لمشاريع قائمة وفرت فى تكلفة الإنشاء على المطورين العقاريين بنسب تترواح من 15% إلى 25%.

وأضاف هلال، خلال النسخة السابعة من المائدة المستديرة“ ثنك كوميرشال “، أن شركات الاستشارات تحاول خلق التوزان وإيجاد الحلول بين القيمة والتكلفة لخلق نوعية من العقار قابلة للتصدير بمعايير عالمية.

وأوضح أن هناك دائمًا توجه نحو تصميم منتجات عقارية وإدارية وسكنية بحلول تنافس المعايير العالمية، ستستفيد بصورة أساسية من الموارد الطبيعية المتمثلة فى الشمس والهواء وغيرها.

وقال هلال، إن خلق القيمة مع خفض التكلفة يحتاج إبداع، بالإضافة إلى أنه يمنح المطور العقارى الفرصة لبيع الوحدات بتسعير أفضل فى ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

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