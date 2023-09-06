وأضاف عبدالغنى، خلال النسخة السابعة من المائدة المستديرة“ ثنك كوميرشال “، أن الحكومة شريك أساسى مع المطور العقارى، ويجب أن توفر كافة التسهيلات لمساندة المطور لتجاوز الأزمة الحالية.

وطالب بضرورة تخفيض نسبة الضرائب على المشروعات الجديدة التى تم التعاقد عليها بالفعل، وزيادة مدد السداد بدون فوائد.

وأشار إلى ضرورة وجود ضوابط فى تسعير المشروعات العقارية لخلق حالة من التوازن بالسوق العقارى، نظرا لوجود تفاوت كبير فى أسعار المنتجات العقارية نتيجة التسعير المتفاوت للشركات لمنتجاتها.