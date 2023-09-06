Wednesday, 06 September 2023 11:42 GMT

محمد عبدالغنى: يجب تخفيض الضرائب على المشروعات الجديدة المتعاقد عليها - جريدة البورصة

9/6/2023 2:02:37 PM
(MENAFN- Al-BoNews) قال الدكتور محمد عبد الغنى، رئيس مجلس إدارة مكتب“ECB” للاستشارات الهندسية، إن هناك ضغطا كبيرا على شركات التطوير العقارى فى الوقت الحالى نتيجة التحديات الكبيرة التى يشهدها السوق.

وأضاف عبدالغنى، خلال النسخة السابعة من المائدة المستديرة“ ثنك كوميرشال “، أن الحكومة شريك أساسى مع المطور العقارى، ويجب أن توفر كافة التسهيلات لمساندة المطور لتجاوز الأزمة الحالية.

وطالب بضرورة تخفيض نسبة الضرائب على المشروعات الجديدة التى تم التعاقد عليها بالفعل، وزيادة مدد السداد بدون فوائد.

وأشار إلى ضرورة وجود ضوابط فى تسعير المشروعات العقارية لخلق حالة من التوازن بالسوق العقارى، نظرا لوجود تفاوت كبير فى أسعار المنتجات العقارية نتيجة التسعير المتفاوت للشركات لمنتجاتها.

MENAFN06092023000202011048ID1107020654

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث