محمد عبدالغنى: يجب تخفيض الضرائب على المشروعات الجديدة المتعاقد عليها - جريدة البورصة
التاريخ
9/6/2023 2:02:37 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
قال الدكتور محمد عبد الغنى، رئيس مجلس إدارة مكتب“ECB” للاستشارات الهندسية، إن هناك ضغطا كبيرا على شركات التطوير العقارى فى الوقت الحالى نتيجة التحديات الكبيرة التى يشهدها السوق.
وأضاف عبدالغنى، خلال النسخة السابعة من المائدة المستديرة“ ثنك كوميرشال “، أن الحكومة شريك أساسى مع المطور العقارى، ويجب أن توفر كافة التسهيلات لمساندة المطور لتجاوز الأزمة الحالية.
وطالب بضرورة تخفيض نسبة الضرائب على المشروعات الجديدة التى تم التعاقد عليها بالفعل، وزيادة مدد السداد بدون فوائد.
وأشار إلى ضرورة وجود ضوابط فى تسعير المشروعات العقارية لخلق حالة من التوازن بالسوق العقارى، نظرا لوجود تفاوت كبير فى أسعار المنتجات العقارية نتيجة التسعير المتفاوت للشركات لمنتجاتها.
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