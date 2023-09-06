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أيمن عبدالحميد: يجب توفير آلية تمويل عقارى للوحدات تحت الإنشاء - جريدة البورصة

9/6/2023 2:02:37 PM
(MENAFN- Al-BoNews) قال أيمن عبدالحميد، العضو المنتدب ونائب رئيس شركة التعمير للتمويل العقارى“الأولى”، إنه يجب توفير آلية للتمويل العقارى للوحدات تحت الإنشاء، مؤكدًا أن الأمر لم يعد رفاهية بل بات ضرورة ملحة.

وأضاف عبد الحميد، خلال النسخة السابعة من المائدة المستديرة“ ثنك كوميرشال “:“لا يوجد ما يمنع فى قانون التمويل العقارى من قيام شركات التمويل العقارى بتقديم التمويل للوحدات السكنية تحت الإنشاء، وحتى عام 2008 كان يتم تقديم هذا النوع من التمويل، ولكن فى أعقاب الأزمة الاقتصادية العالمية تعثرت بعض شركات التطوير العقارى فى تنفيذ مشروعاتها وامتنع العملاء عن سداد الأقساط لشركات التمويل ما أوقعها فى خسائر فادحة، واضطرت معها شركات التمويل إلى وقف هذا النشاط لارتفاع نسب المخاطرة”.

وأوضح أن العودة لتمويل الوحدات تحت الإنشاء يتطلب وجود طرف ثالث فى العملية التمويلية يضمن حق شركات التمويل فى حال إخلال أحد الطرفين بالشروط.

وأكد أن هيئة الرقابة المالية تسمح لشركات التمويل التابعة لها بمنح تمويلات للوحدات تحت الإنشاء بنسبة لا تتجاوز 25% من حقوق الملكية وهو مبلغ ضئيل خاصة أن رأس مال الشركات يبلغ متوسطه 50 مليون جنيه.

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