“Tsm”: الترويج الجيد للعقار المصرى خطوة هامة لتفعيل ملف التصدير - جريدة البورصة
التاريخ
9/6/2023 2:02:36 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
قال محمد جلال، مؤسس مجموعة TSM للاستثمار وإدارة الأصول، إنه يجب الاهتمام بملف تصدير العقار المصرى باعتباره أحد القطاعات التى تسهم فى جذب العملة الصعبة.
وأضاف جلال، خلال النسخة السابعة من المائدة المستديرة“ثنك كوميرشال”، أنه لابد من الاهتمام بالترويج الجيد للمنتج العقارى المصرى خارجيا من خلال المشاركة فى المعارض والمؤتمرات العقارية الدولية.
وتابع جلال:“ملف تصدير العقار مازال لحاجة لمزيد من التسهيلات والتيسيرات لتشجيع العميل الأجنبى، خاصة فيما يتعلق بشروط الحصول على الجنسية مقابل تملك العقار”.
وأشار إلى ضرورة توفير وحدات فندقية بمواصفات تتناسب مع احتياجات العميل الأجنبى، لجذب شريحة أكبر من العملاء الأجانب، فضلا عن التركيز على السوق الخليجى.
MENAFN06092023000202011048ID1107020652
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.