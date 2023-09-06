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“Tsm”: الترويج الجيد للعقار المصرى خطوة هامة لتفعيل ملف التصدير - جريدة البورصة

9/6/2023 2:02:36 PM
(MENAFN- Al-BoNews) قال محمد جلال، مؤسس مجموعة TSM للاستثمار وإدارة الأصول، إنه يجب الاهتمام بملف تصدير العقار المصرى باعتباره أحد القطاعات التى تسهم فى جذب العملة الصعبة.

وأضاف جلال، خلال النسخة السابعة من المائدة المستديرة“ثنك كوميرشال”، أنه لابد من الاهتمام بالترويج الجيد للمنتج العقارى المصرى خارجيا من خلال المشاركة فى المعارض والمؤتمرات العقارية الدولية.

وتابع جلال:“ملف تصدير العقار مازال لحاجة لمزيد من التسهيلات والتيسيرات لتشجيع العميل الأجنبى، خاصة فيما يتعلق بشروط الحصول على الجنسية مقابل تملك العقار”.

وأشار إلى ضرورة توفير وحدات فندقية بمواصفات تتناسب مع احتياجات العميل الأجنبى، لجذب شريحة أكبر من العملاء الأجانب، فضلا عن التركيز على السوق الخليجى.

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