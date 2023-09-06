وأضاف جلال، خلال النسخة السابعة من المائدة المستديرة“ثنك كوميرشال”، أنه لابد من الاهتمام بالترويج الجيد للمنتج العقارى المصرى خارجيا من خلال المشاركة فى المعارض والمؤتمرات العقارية الدولية.

وتابع جلال:“ملف تصدير العقار مازال لحاجة لمزيد من التسهيلات والتيسيرات لتشجيع العميل الأجنبى، خاصة فيما يتعلق بشروط الحصول على الجنسية مقابل تملك العقار”.

وأشار إلى ضرورة توفير وحدات فندقية بمواصفات تتناسب مع احتياجات العميل الأجنبى، لجذب شريحة أكبر من العملاء الأجانب، فضلا عن التركيز على السوق الخليجى.