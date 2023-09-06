وأوضح شكرى، خلال النسخة السابعة من المائدة المستديرة“ثنك كوميرشال”، أنه يجب تقسيط البنك لقيمة الوحدة العقارية مع المواطن، وفى حالة تعثر العميل يتم إرجاعها للمطور واسترجاع البنك لباقى الأقساط المتعثرة من المطور العقارى مقابل إعادة الوحدة.

وقال إن المطورين العقاريين يواجهون العديد من المشكلات الخارجة عن إرداتهم والمتمثلة فى ارتفاع معدلات التضخم لمستويات غير مسبوقة وبالتبعية زيادة أسعار مواد البناء.

وأشار شكرى إلى أن التحديات أثرت بالطبع على أداء الشركات العقارية سواء فى معدلات التنفيذ أو برامج التسلميات.