طارق شكرى: يجب توفير تمويل عقارى سهل وبفائدة مقبولة - جريدة البورصة
التاريخ
9/6/2023 2:02:35 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
قال المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، إنه يجب منح المطور العقارى مهلة مثل المقاول، مضيفًا أنه يجب توفير تمويل عقارى سهل وبفائدة مقبولة واعتماد فلسفة أن الوحدة هى الضامن وليس المطور.
وأوضح شكرى، خلال النسخة السابعة من المائدة المستديرة“ثنك كوميرشال”، أنه يجب تقسيط البنك لقيمة الوحدة العقارية مع المواطن، وفى حالة تعثر العميل يتم إرجاعها للمطور واسترجاع البنك لباقى الأقساط المتعثرة من المطور العقارى مقابل إعادة الوحدة.
وقال إن المطورين العقاريين يواجهون العديد من المشكلات الخارجة عن إرداتهم والمتمثلة فى ارتفاع معدلات التضخم لمستويات غير مسبوقة وبالتبعية زيادة أسعار مواد البناء.
وأشار شكرى إلى أن التحديات أثرت بالطبع على أداء الشركات العقارية سواء فى معدلات التنفيذ أو برامج التسلميات.
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