((كومباس كابيتال)) تدرس تحويل هيكل ((بنيان)) إلى صندوق عقارى وطرحه بالبورصة - جريدة البورصة
التاريخ
9/6/2023 2:02:34 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
كشف طارق عبدالرحمن الشريك التنفيذى لشركة كومباس كابيتال، عن أن الشركة تدرس تحويل هيكل ملكية“بنيان” المملوكة لها إلى صندوق عقارى، وطرحها فى البورصة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف عبدالرحمن، خلال النسخة السابعة من المائدة المستديرة“ثنك كوميرشال”، أن“بنيان” تستهدف الاستحواذ على 40 ألف متر مربع إدارى جديد خلال الفترة المقبلة، إلى جانب إدارتها أكثر من 150 ألف متر تابعين لـ((بنيان)).
وأشار إلى أن ندرة الصناديق العقارية فى السوق المصرى بسبب ضريبة الصناديق بشكل أساسى، ولكن بعد حلها فى التشريعات الأخيرة من المتوقع أن نرى زخمًا فى تدشين الصناديق العقارية خاصة وأن مصر بحاجة إلى تلك النوعية من الصناديق.
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