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((كومباس كابيتال)) تدرس تحويل هيكل ((بنيان)) إلى صندوق عقارى وطرحه بالبورصة - جريدة البورصة

9/6/2023 2:02:34 PM
(MENAFN- Al-BoNews)

كشف طارق عبدالرحمن الشريك التنفيذى لشركة كومباس كابيتال، عن أن الشركة تدرس تحويل هيكل ملكية“بنيان” المملوكة لها إلى صندوق عقارى، وطرحها فى البورصة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف عبدالرحمن، خلال النسخة السابعة من المائدة المستديرة“ثنك كوميرشال”، أن“بنيان” تستهدف الاستحواذ على 40 ألف متر مربع إدارى جديد خلال الفترة المقبلة، إلى جانب إدارتها أكثر من 150 ألف متر تابعين لـ((بنيان)).

وأشار إلى أن ندرة الصناديق العقارية فى السوق المصرى بسبب ضريبة الصناديق بشكل أساسى، ولكن بعد حلها فى التشريعات الأخيرة من المتوقع أن نرى زخمًا فى تدشين الصناديق العقارية خاصة وأن مصر بحاجة إلى تلك النوعية من الصناديق.

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