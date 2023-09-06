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“كومباس كابيتال”: الأنشطة التجارية تشهد طلبًا أعلى مقارنة بالإدارية - جريدة البورصة

9/6/2023 2:02:34 PM
(MENAFN- Al-BoNews)

قال طارق عبد الرحمن، الشريك التنفيذى فى شركة كومباس كابيتال، إن المشروعات الإدارية تمر بفترة صعبة منذ انتشار أزمة ((كورونا)) على المستوى المحلى والعالمى.

وأضاف عبد الرحمن، خلال النسخة السابعة من المائدة المستديرة“ثنك كوميرشال”، أن الأنشطة التجارية تشهد طلباً مقابل الأنشطة الإدارية فى ظل الوضع الحالى، مؤكدًا أن الخدمات التجارية تأثرت أيضًا بانتشار التجارة الإلكترونية.

وأوضح عبد الرحمن، أن ارتفاع معدل التضخم رفع من معدلات أسعار البضائع المعروضة فى المراكز التجارية، متوقعًا انفراجة فى هذا الاتجاه خلال الفترة المقبلة.

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