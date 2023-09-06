“كومباس كابيتال”: الأنشطة التجارية تشهد طلبًا أعلى مقارنة بالإدارية - جريدة البورصة
التاريخ
9/6/2023 2:02:34 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
قال طارق عبد الرحمن، الشريك التنفيذى فى شركة كومباس كابيتال، إن المشروعات الإدارية تمر بفترة صعبة منذ انتشار أزمة ((كورونا)) على المستوى المحلى والعالمى.
وأضاف عبد الرحمن، خلال النسخة السابعة من المائدة المستديرة“ثنك كوميرشال”، أن الأنشطة التجارية تشهد طلباً مقابل الأنشطة الإدارية فى ظل الوضع الحالى، مؤكدًا أن الخدمات التجارية تأثرت أيضًا بانتشار التجارة الإلكترونية.
وأوضح عبد الرحمن، أن ارتفاع معدل التضخم رفع من معدلات أسعار البضائع المعروضة فى المراكز التجارية، متوقعًا انفراجة فى هذا الاتجاه خلال الفترة المقبلة.
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