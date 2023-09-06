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955 مليون درهم قيمة التصرفات العقارية فى دبى - جريدة البورصة

9/6/2023 2:02:34 PM
(MENAFN- Al-BoNews) بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، اليوم الأربعاء، أكثر من 955 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 366 مبايعة بقيمة 726.51 مليون درهم منها 13 مبايعة أراض بقيمة 77.95 مليون درهم و353 مبايعة شقق وفلل بقيمة 648.56 مليون درهم.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن أهم مبايعات الأراضي جاءت بقيمة 42 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3 تليها مبايعة بقيمة 8.68 مليون درهم في منطقة القوز الثانية تليها مبايعة بقيمة 6.45 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 19 مليون درهم بمنطقة الثنية الخامسة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 15.89 مليون درهم في منطقة الصفوح الثانية وأخيرا مبايعة بقيمة 10.68 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 160.8 مليون درهم منها 9 رهون أراض بقيمة 43.08 مليون درهم و66 رهن فلل وشقق بقيمة 117.72 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة حصيان الثانية بقيمة 34.96 مليون درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 14.73 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 35 هبة بقيمة 68.24 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 48.58 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 7.6 مليون درهم.

أ. ش. أ

MENAFN06092023000202011048ID1107020648

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