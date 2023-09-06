955 مليون درهم قيمة التصرفات العقارية فى دبى - جريدة البورصة
التاريخ
9/6/2023 2:02:34 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، اليوم الأربعاء، أكثر من 955 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 366 مبايعة بقيمة 726.51 مليون درهم منها 13 مبايعة أراض بقيمة 77.95 مليون درهم و353 مبايعة شقق وفلل بقيمة 648.56 مليون درهم.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن أهم مبايعات الأراضي جاءت بقيمة 42 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3 تليها مبايعة بقيمة 8.68 مليون درهم في منطقة القوز الثانية تليها مبايعة بقيمة 6.45 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.
وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 19 مليون درهم بمنطقة الثنية الخامسة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 15.89 مليون درهم في منطقة الصفوح الثانية وأخيرا مبايعة بقيمة 10.68 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.
وسجلت الرهون قيمة قدرها 160.8 مليون درهم منها 9 رهون أراض بقيمة 43.08 مليون درهم و66 رهن فلل وشقق بقيمة 117.72 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة حصيان الثانية بقيمة 34.96 مليون درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 14.73 مليون درهم.
أما الهبات فقد شهدت تسجيل 35 هبة بقيمة 68.24 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 48.58 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 7.6 مليون درهم.
أ. ش. أ
MENAFN06092023000202011048ID1107020648
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.