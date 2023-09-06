تراجع الطلب على الرهن العقارى فى أمريكا لأدنى مستوياته فى 27 عاماً - جريدة البورصة
التاريخ
9/6/2023 2:02:33 PM
(MENAFN- Al-BoNews) تراجع الطلب على قروض الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأسبوع الماضي، رغم انخفاض فائدة الرهن بشكل طفيف خلال نفس الفترة، ووسط وجود مؤشرات على تباطؤ سوق العمل.
وتراجع مؤشر رابطة المصرفيين العقاريين لطلبات شراء المنازل بنسبة 2.1% إلى 141.9 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ عام 1995.
وأوضحت بيانات الرابطة تراجع المؤشر العام للطلب على الرهن العقاري، متضمناً طلبات إعادة التمويل بنسبة 2.9% إلى أدنى مستوياته في قرابة 27 عاماً.
وانخفض متوسط فائدة الرهن العقاري الثابت لأجل 30 عاماً على التعاقدات البالغة 726.2 ألف دولار أو أقل بدفعة مقدمة 20%، من 7.31% إلى 7.21%.
وأظهرت البيانات تراجع عدد طلبات إعادة التمويل لشراء المنازل بنسبة 5% على أساس أسبوعي، بينما انخفضت بنسبة 30% مقارنة بالأسبوع المناظر من العام السابق.
أرقام
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