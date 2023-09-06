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تراجع الطلب على الرهن العقارى فى أمريكا لأدنى مستوياته فى 27 عاماً - جريدة البورصة

9/6/2023 2:02:33 PM
(MENAFN- Al-BoNews) تراجع الطلب على قروض الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأسبوع الماضي، رغم انخفاض فائدة الرهن بشكل طفيف خلال نفس الفترة، ووسط وجود مؤشرات على تباطؤ سوق العمل.

وتراجع مؤشر رابطة المصرفيين العقاريين لطلبات شراء المنازل بنسبة 2.1% إلى 141.9 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ عام 1995.

وأوضحت بيانات الرابطة تراجع المؤشر العام للطلب على الرهن العقاري، متضمناً طلبات إعادة التمويل بنسبة 2.9% إلى أدنى مستوياته في قرابة 27 عاماً.

وانخفض متوسط فائدة الرهن العقاري الثابت لأجل 30 عاماً على التعاقدات البالغة 726.2 ألف دولار أو أقل بدفعة مقدمة 20%، من 7.31% إلى 7.21%.

وأظهرت البيانات تراجع عدد طلبات إعادة التمويل لشراء المنازل بنسبة 5% على أساس أسبوعي، بينما انخفضت بنسبة 30% مقارنة بالأسبوع المناظر من العام السابق.

أرقام

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