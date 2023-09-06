وتراجع مؤشر رابطة المصرفيين العقاريين لطلبات شراء المنازل بنسبة 2.1% إلى 141.9 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ عام 1995.

وأوضحت بيانات الرابطة تراجع المؤشر العام للطلب على الرهن العقاري، متضمناً طلبات إعادة التمويل بنسبة 2.9% إلى أدنى مستوياته في قرابة 27 عاماً.

وانخفض متوسط فائدة الرهن العقاري الثابت لأجل 30 عاماً على التعاقدات البالغة 726.2 ألف دولار أو أقل بدفعة مقدمة 20%، من 7.31% إلى 7.21%.

وأظهرت البيانات تراجع عدد طلبات إعادة التمويل لشراء المنازل بنسبة 5% على أساس أسبوعي، بينما انخفضت بنسبة 30% مقارنة بالأسبوع المناظر من العام السابق.

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