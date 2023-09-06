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تامر فؤاد: تسهيلات الحكومة تدعم المطور العقارى فى ظل التحديات الحالية - جريدة البورصة

9/6/2023 2:02:32 PM
(MENAFN- Al-BoNews) قال تامر فؤاد، الرئيس التنفيذى لشركة منصات للتطوير العقارى، إن العاصمة الإدارية تمثل نقلة نوعية فى مجال التنمية العمرانية والتى تتزامن مع خطة الدولة للتنمية.

وأضاف فؤاد، خلال النسخة السابعة من المائدة المستديرة“ثنك كوميرشال”، أن انتقال الهيئات والوزارات إلى العاصمة الإدارية سينعش مبيعات الشركات العقارية بالعاصمة.

وأوضح فؤاد، أن التسهيلات التى أقرتها الحكومة خلال الفترة الماضية للمطورين العقاريين تسهم فى دعم المطور خاصة فى التحديات التى يشهدها القطاع العقارى فى الوقت الحالى من ارتفاع التخضم وأسعار مواد البناء ونقص الخامات.

وأكد على أهمية منح مدد سداد إضافية للشركات العقارية، موضحا أن المطور العقارى يتحمل أعباءً مالية كبيرة فى الوقت الحالى ولابد من تقديم التسهيلات اللازمة لدعمه.

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