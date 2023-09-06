تامر فؤاد: تسهيلات الحكومة تدعم المطور العقارى فى ظل التحديات الحالية - جريدة البورصة
التاريخ
9/6/2023 2:02:32 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
قال تامر فؤاد، الرئيس التنفيذى لشركة منصات للتطوير العقارى، إن العاصمة الإدارية تمثل نقلة نوعية فى مجال التنمية العمرانية والتى تتزامن مع خطة الدولة للتنمية.
وأضاف فؤاد، خلال النسخة السابعة من المائدة المستديرة“ثنك كوميرشال”، أن انتقال الهيئات والوزارات إلى العاصمة الإدارية سينعش مبيعات الشركات العقارية بالعاصمة.
وأوضح فؤاد، أن التسهيلات التى أقرتها الحكومة خلال الفترة الماضية للمطورين العقاريين تسهم فى دعم المطور خاصة فى التحديات التى يشهدها القطاع العقارى فى الوقت الحالى من ارتفاع التخضم وأسعار مواد البناء ونقص الخامات.
وأكد على أهمية منح مدد سداد إضافية للشركات العقارية، موضحا أن المطور العقارى يتحمل أعباءً مالية كبيرة فى الوقت الحالى ولابد من تقديم التسهيلات اللازمة لدعمه.
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