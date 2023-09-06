وأضافت مها، خلال النسخة السابعة من المائدة المستديرة“ثنك كوميرشال”، أن الشركة منفتحة على عقد شراكات استراتيجية مع مطورين عقاريين فى بعض مشروعات الشركة، كما حدث في طرح مشروع المعادى السكني، الذي دفع نفس المستثمر لاقتناص مشروع أوبرج الهرم عبارة عن عمارات سكنية وإدارية وتجارية بعد ما حقق عوائد جيدة من استثماره الأول مع الشركة.

وأوضحت أن انضمام الشركة لصندوق مصر السيادى سيحول الشركة من قانون 203 إلى قانون 159 مما يمنحها مرونة أكثر فى العمليات الاستثمارية.

وتابعت أن قانون الشخصيات الاعتبارية الذى تم إقراره سمح للشركة بزيادة الإيجار 5 أضعاف ما هو عليه، علاوة على تحديد زيادة بشكل سنوى على القيمة الإيجارية للوحدة، على أن تنتهى العلاقة الإيجارية بعد 3 سنوات من الآن.

وتابعت قائلة: ((بمرور 3سنوات من الآن ستكون لدى الشركة محفظة بها ثروة هائلة، لأن أغلب الوحدات وبمرور هذه المدة ستكون فارغة، وأغلبها يقع فى مناطق حيوية وهامة جدًا))

وأشارت إلى نتائج أعمال الشركة حققت نموًا كبيرًا وسجلت أرباحًا خلال العام المالي هو الاعلى في تاريخ الشركة، فيما سجلت نموًا بواقع 137% عن الموازنة المستهدفة.