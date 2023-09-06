مها عبد الرازق: ((مصر لإدارة الأصول)) منفتحة على الشراكات مع مطورين عقاريين - جريدة البورصة
التاريخ
9/6/2023 2:02:32 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
قالت مها عبد الرازق، القائم بأعمال الرئيس التنفيذى لشركة مصر لإدارة الأصول، إحدى الشركات التابعة لمجموعة مصر القابضة للتأمين وصندوق مصر السيادى، إن الشركة تمتلك العديد من الأصول التى تحقق عوائد كبيرة الجاذبية للصناديق الاستثمارية، ولا سيما أنها واجهة للعديد من الشركات والأفراد وبالتالى تحظى بنسب إشغال كبيرة.
وأضافت مها، خلال النسخة السابعة من المائدة المستديرة“ثنك كوميرشال”، أن الشركة منفتحة على عقد شراكات استراتيجية مع مطورين عقاريين فى بعض مشروعات الشركة، كما حدث في طرح مشروع المعادى السكني، الذي دفع نفس المستثمر لاقتناص مشروع أوبرج الهرم عبارة عن عمارات سكنية وإدارية وتجارية بعد ما حقق عوائد جيدة من استثماره الأول مع الشركة.
وأوضحت أن انضمام الشركة لصندوق مصر السيادى سيحول الشركة من قانون 203 إلى قانون 159 مما يمنحها مرونة أكثر فى العمليات الاستثمارية.
وتابعت أن قانون الشخصيات الاعتبارية الذى تم إقراره سمح للشركة بزيادة الإيجار 5 أضعاف ما هو عليه، علاوة على تحديد زيادة بشكل سنوى على القيمة الإيجارية للوحدة، على أن تنتهى العلاقة الإيجارية بعد 3 سنوات من الآن.
وتابعت قائلة: ((بمرور 3سنوات من الآن ستكون لدى الشركة محفظة بها ثروة هائلة، لأن أغلب الوحدات وبمرور هذه المدة ستكون فارغة، وأغلبها يقع فى مناطق حيوية وهامة جدًا))
وأشارت إلى نتائج أعمال الشركة حققت نموًا كبيرًا وسجلت أرباحًا خلال العام المالي هو الاعلى في تاريخ الشركة، فيما سجلت نموًا بواقع 137% عن الموازنة المستهدفة.
MENAFN06092023000202011048ID1107020645
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.