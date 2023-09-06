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الحكومة تطرح الوحدات الشاغرة بمنطقة“روضة أكتوبر” للبيع - جريدة البورصة

9/6/2023 2:02:31 PM
(MENAFN- Al-BoNews) وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بطرح الوحدات الشاغرة الكائنة بمنطقة“روضة أكتوبر” بمدينة حدائق أكتوبر للبيع.

وسيتم الطرح وفقًا للأسعار السوقية التي يتم تحديدها من خلال اللجنة المختصة بالتسعير واستكمال إجراءات الطرح والبيع بمعرفة الهيئة طبقًا للقواعد المتبعة في هذا الشأن.

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