الحكومة تطرح الوحدات الشاغرة بمنطقة“روضة أكتوبر” للبيع - جريدة البورصة
التاريخ
9/6/2023 2:02:31 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بطرح الوحدات الشاغرة الكائنة بمنطقة“روضة أكتوبر” بمدينة حدائق أكتوبر للبيع.
وسيتم الطرح وفقًا للأسعار السوقية التي يتم تحديدها من خلال اللجنة المختصة بالتسعير واستكمال إجراءات الطرح والبيع بمعرفة الهيئة طبقًا للقواعد المتبعة في هذا الشأن.
MENAFN06092023000202011048ID1107020644
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.