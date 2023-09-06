الرياض- أصداف نيوز:

شاركت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض“سيملس السعودية” الذي أقيم خلال المدة 4-5 سبتمبر الجاري، تحت شعار“مستقبل تجارة التجزئة، التجارة الإلكترونية، المدفوعات والتكنولوجيا المالية” بمشاركة أكثر من 500 شركة محلية وعالمية وما يزيد على 450 من الخبراء المتحدثين.

واستعرضت الهيئة من خلال مشاركتها في المعرض الأهمية المؤسسية والدور المحوري للتحول الرقمي في تطوير خدمات الهيئة، إلى جانب التعريف بالخدمات الإلكترونية والحلول الرقمية التي تقدمها، واستعراض استفادتها من الرقمنة والابتكار في مجالات أعمالها، ودورها في تحقيق رؤيتها بأن تكون نموذجًا عالميًا في حماية الوطن وإدارة الزكاة والضرائب والجمارك وتيسير التجارة بفعالية مع التركيز على تحسين تجربة العملاء، ورسالتها في تمكين استدامة الاقتصاد.

كما تضمنت مشاركة الهيئة استعراض جهود تطوير الخدمات الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني (zatca.gov.sa) وتطبيق زاتكا للهواتف الذكية، والخدمات المتنوعة التي تقدمها رقميًا مثل منصة التصرفات العقارية، بالإضافة إلى التعريف بمبادرة الفسح خلال ساعتين ودورها في تيسير التجارة، ودعم بيئة الاستيراد والتصدير في المملكة.

واستعرضت الهيئة تجربتها في منظومة الفوترة الإلكترونية والإسهامات التي تُقدمها المنظومة في تحسين تجربة المستهلك، ودورها في دعم جهود محاربة الاقتصاد الخفي.

كما شهدت مشاركة الهيئة تقديم الإرشادات وأدلة المستخدمين التي تقدمها الهيئة لضمان سهولة الإجراءات والوصول إلى الخدمات الإلكترونية بما يُسهم في زيادة معدلات الامتثال الضريبي، وانعكاس ذلك على كفاءة الأعمال والمساهمة بفعالية في تعزيز الاقتصاد الوطني.

ويوفر المعرض منصة للتواصل والتوعية بخدمات الهيئة وإسهاماتها في مسيرة التحول الرقمي الذي تشهده المملكة، والتحسين المستمر لمختلف الخدمات الضريبية والزكوية، مع التركيز على رقمنة الخدمات وأتمتة الإجراءات وفقًا لأفضل المعايير والممارسات.

ويركز المعرض على مستقبل التجارة الإلكترونية والمدفوعات الرقمية والتكنولوجيا المالية في قطاعات البنوك والتجزئة وخدمات التوصيل والتسويق الرقمي.