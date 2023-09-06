دبي – أصداف نيوز:

انطلاقاً من فلسفتها التطويرية في مجال تصميم وتشييد مشاريع أيقونية تسعى من خلالها إلى إرساء معايير جديدة للـعقارات فائقة الفخامة في دبي والمنطقة ككل، كشفت شركة أمنيات OMNIYAT المتخصصة في مجال التطوير العقاري الفاخر، والتي تتخذ من دبي مقراً لها، عن المنهجية الهندسية التي تعتمدها في تحفتها المعمارية“أفا بالم جميرا، دورشيستر كوليكشن، دبي”، التي تم منح تلزيمها لشركة Innovo Build LLC، احدى أكبر شركات المقاولات المتخصصة بالانشائات الراقية في الإمارات العربية المتحدة، لتتولى مهمة تنفيذ الأعمال الإنشائية. وقدم المهندسون المعماريون والمهندسون المدنيون المشرفون على المشروع إيضاحات عن التفاصيل الدقيقة للهياكل الفولاذية غير التقليدية للبناء، والتي تتيح لهم تشييد هيكل متميز ونموذج متفرد لنمط الحياة الفاخرة والإرتقاء بمفهوم الرفاهية في العيش بسلاسة ومن دون قيود.

سيشكل الهيكل الفولاذي لهذه التحفة المعمارية الفنية بديلاً عن الهيكل الخرساني التقليدي، وسيسهم في تمكين الأعمدة والعوارض الدقيقة التي تُشكل قاعدة للألواح و الامتدادات الدراماتيكية والأشكال المائلة ذات التصاميم الدقيقة . ومن خلال اختبار الإمكانيات اللامحدودة للهندسة، ستعتمد مكونات وعناصر واجهة“أفا بالم جميرا” معايير معمارية غير مسبوقة، مع أبواب منزلقة تمتد من الأرض إلى السقف، وصولاً إلى المساحة المخصصة للتراس الرئيسي. كما سيتم استخدام ألواح زجاجية منحنية تتماشى مع المسطح الأرضي، و التي صممت بأعلى المعايير ومواصفات الجودة للحفاظ على المتطلبات الحرارية والعزل الصوتي. كما تم تصميم الهيكل الفولاذي للبناء بخبرة فائقة، ليشمل شرفات ناتئة واسعة وكبيرة الحجم ، تُشكل نموذجاً حصرياً لبيئة عيش منسقة وجذابة وحصرية مصممة خصيصاً للفرد وتعكس شخصيته المتفردة.

وسيتم تشييد“أفا بالم جميرا” على أول قطعة أرض متميزة في نخلة جميرا، بجوار“وان بالم جميرا، دورشيستر كوليكشن، دبي”. وسيضم المشروع 17 مسكناً حصرياً، وسيشمل قصراً يتوج أعلى المبنى، و الذي تم بيعه مؤخراً مقابل 220 مليون درهم إماراتي. و يساهم المشروع، الذي يتألف من مسكن واحد فقط في كل طابق، في تحقيق الخصوصية الكاملة والراحة المتميزة للسكان.

يُشكل مشروع“أفا بالم جميرا”، تحت إدارة مجموعة الضيافة العالمية“دورشيستر كوليكشن”، أحد التحف المعمارية لشركة أمنيات، التي تعمل على رسم وصياغة مفاهيم وتجارب الرفاهية وتصميم نماذج متفردة لنمط الحياة الفاخرة، تحاكي رغبات وطموحات العملاء الأكثر تميزاً في العالم. وتحرص أمنيات، من خلال الاهتمام الدقيق بالتفاصيل والاتقان التي تميّز أعمال كبار المهندسين المعمارين والمصممين العالميين الذين تتعاون معهم، والتزامها وتفانيها في دفع آفاق الهندسة المعمارية اللامحدودة، إلى الارتقاء إلى مستويات جديدة من الفخامة والرقي وتحقيق إنجازات مستقبلية واعدة.