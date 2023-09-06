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صناعة الأردن: تطور كبير في قطاع التعبئة والتغليف

9/6/2023 10:08:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال ممثل قطاع التعبئة والتغليف والطباعة، في غرفة صناعة الأردن، محمد الصفدي، إن القطاع يشهد تطوراً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، من خلال حرص المؤسسات العاملة فيه على مواكبة التطورات العالمية في هذه الصناعة.


وأضاف الصفدي، اليوم الأربعاء، إن جودة العبوة ونوعية الطباعة وتصميمها، عوامل تسهم في ترويج المنتجات وتسويقها داخليا وخارجيا.


وبيّن أن عدد المنشآت العاملة في هذا القطاع يبلغ 867 منشأة صناعية تشغل قرابة 13 ألف عامل وعاملة، برأسمال يتجاوز 234 مليون دينار، فيما تجاوزت صادرات هذه المنشآت 311 مليون دولار خلال العام 2022.


وأكد أهمية مشاركة الشركات الصناعية في المعارض الدولية المتخصصة التي تقام في الدول العربية والأجنبية.


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