صناعة الأردن: تطور كبير في قطاع التعبئة والتغليف

صناعة الأردن: تطور كبير في قطاع التعبئة والتغليف
التاريخ
9/6/2023 10:08:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - قال ممثل قطاع التعبئة والتغليف والطباعة، في غرفة صناعة الأردن، محمد الصفدي، إن القطاع يشهد تطوراً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، من خلال حرص المؤسسات العاملة فيه على مواكبة التطورات العالمية في هذه الصناعة.
وأضاف الصفدي، اليوم الأربعاء، إن جودة العبوة ونوعية الطباعة وتصميمها، عوامل تسهم في ترويج المنتجات وتسويقها داخليا وخارجيا.
وبيّن أن عدد المنشآت العاملة في هذا القطاع يبلغ 867 منشأة صناعية تشغل قرابة 13 ألف عامل وعاملة، برأسمال يتجاوز 234 مليون دينار، فيما تجاوزت صادرات هذه المنشآت 311 مليون دولار خلال العام 2022.
وأكد أهمية مشاركة الشركات الصناعية في المعارض الدولية المتخصصة التي تقام في الدول العربية والأجنبية.
MENAFN06092023000208011052ID1107018802
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.