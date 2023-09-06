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قراران صادران عن مجلس الوزراء اليوم الاربعاء

9/6/2023 10:08:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قرر مجلس الوزراء انهاء مهام الدكتور خلف الهميسات من رئاسة مجلس إدارة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية.
كما قرر مجلس الوزراء تعيين صخر كامل العجلوني رئيسا لمجلس إدارة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية.

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