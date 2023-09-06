قراران صادران عن مجلس الوزراء اليوم الاربعاء
التاريخ
9/6/2023 10:08:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - قرر مجلس الوزراء انهاء مهام الدكتور خلف الهميسات من رئاسة مجلس إدارة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية.
كما قرر مجلس الوزراء تعيين صخر كامل العجلوني رئيسا لمجلس إدارة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية.
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