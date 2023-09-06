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أتلتيكو مدريد يستقر على بديل جريزمان

9/6/2023 10:08:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استقر أتلتيكو مدريد على بديل نجمه الفرنسي أنطوان جريزمان، الذي يرغب في الرحيل خلال الصيف المقبل.
فبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن جريزمان ينوي الرحيل عن صفوف أتلتيكو مدريد في الصيف المقبل، لخوض تجربة اللعب في الدوري الأمريكي.
وأضافت الصحيفة، أن أتلتيكو مدريد يرغب في تعويض جريزمان بالإيطالي فيدريكو كييزا نجم يوفنتوس.
وعلى الرغم من امتداد عقد جريزمان مع أتلتيكو، حتى صيف 2026، لكنه وصل إلى 32 عاما ومع مرور الوقت لن يستطيع الركض والضغط كما هو مطلوب في خطة المدرب دييجو سيميوني.
وأشارت الصحيفة، إلى أنه إذا تلقى جريزمان عرضا جيدا، فإن أتلتيكو لن يقف أمام رحيله.
في ذات السياق، يدرك أتلتيكو مدريد الصعوبات المالية الكبرى التي يواجهها يوفنتوس، والتي يمكن أن تفتح الأبواب أمام رحيل كييزا في حالة وصول عرض مالي جيد.
ومن المتوقع أن يوافق يوفنتوس على رحيل كييزا، إذا تلقى عرضا قيمته 60 مليون يورو.

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