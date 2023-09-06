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مانشستر يونايتد يضم هدافة كأس العالم

9/6/2023 10:08:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن مانشستر يونايتد، اليوم الأربعاء، تعاقده مع المهاجمة اليابانية هيناتا ميازاوا، قادمة من نادي مينافي سينداي الياباني.
وجاء إعلان النادي الإنجليزي عبر موقعه الإلكتروني، مع الترحيب باللاعبة الجديدة التي نالت الحذاء الذهبي، كهدافة كأس العالم للسيدات 2023 في أستراليا ونيوزيلندا، برصيد 5 أهداف.
ونشر الموقع تصريح ميازاوا (23 عاما)، التي أبدت سعادتها بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات، قائلة: "أنا سعيدة للغاية، لكوني جزءا من هذه العائلة الرائعة، ومع هذا الفريق الرائع".
وأضافت: "أتطلع حقا للبدء معهم، وأتمنى أن يثير أسلوب لعبي إعجاب جماهير مانشستر يونايتد".
يذكر أن ميازاوا حققت إنجازات مع منتخبات بلادها لمختلف الفئات، حيث حصدت الفضية والمركز الثاني في كأس العالم للناشئات 2016 في الأردن، قبل الفوز بكأس العالم للشابات 2018 في فرنسا.

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