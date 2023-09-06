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نجاة اعلامي لبناني من حادث سير مروع - صورة

9/6/2023 10:08:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تعرض الاعلامي اللبناني ومراسل الاخبار آلان درغام، لحادث سير مروع على طريق سن الفيل، كاد يودي بحياته لولا العناية الالهية.
ونشر آلان عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه عبر انستغرام، صورة توثق لحظة وقوع لاحادث وتظهر الضرر الكبير الذي لحق بسيارته، اذ بدت محطمة بالكامل نظرا لقوة الضربة.


وارفق آلان الصورة بتعليق باللغة الانكليزية، قال فيه: "الله باركني ببداية جديدة وحياة جديدة"، لافتا الى ان الحادث كان قويا ونجاته منه كان بمثابة اعجوبة.


ومنذ انتشار الخبر، انهالت التعليقات من قبل زملاء ومتابعي آلان على مواقع التواصل الاجتماعي، الذي اطمأنوا على وضعه الصحي وتمنوا له الشفاء في حال تعرض لاي مكروه نتيجة الحادث، معبرين عن حبهم الكبير له.




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