نجاة اعلامي لبناني من حادث سير مروع - صورة



وارفق آلان الصورة بتعليق باللغة الانكليزية، قال فيه: "الله باركني ببداية جديدة وحياة جديدة"، لافتا الى ان الحادث كان قويا ونجاته منه كان بمثابة اعجوبة.



ومنذ انتشار الخبر، انهالت التعليقات من قبل زملاء ومتابعي آلان على مواقع التواصل الاجتماعي، الذي اطمأنوا على وضعه الصحي وتمنوا له الشفاء في حال تعرض لاي مكروه نتيجة الحادث، معبرين عن حبهم الكبير له.









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