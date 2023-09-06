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توجيه من التنمية بشأن أحداث ينامون تحت جسر الجامعة الأردنية

9/6/2023 10:08:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وزارة التنمية الاجتماعية، إنه جرى توجيه فريق متخصص لغايات دراسة حالة الأحداث الذين وصلت معلومات تفيد بأنهم ينامون تحت جسر شارع الملكة رانيا/ الجامعة الأردنية.
وأكدت الوزارة في ردها على استفسارات موقع "الوكيل الإخباري"، أنه سيتم دراسة الحالة واجراء التدخلات اللازمة بناء على دراسة إدارة الحالة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير اللازم لهم.
وكانت وردت ملاحظات من قبل مواطنين لـ"الوكيل الإخباري"، حول نوم طفلين عند جسر شارع الملكة رانيا/ الجامعة الأردنية ورصدهم على مدار أكثر من يوم هناك.

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